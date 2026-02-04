auじぶん銀行からの発表です。

「2026年02月04日 3時時点

現在、機器故障に伴いインターネットバンキング（Webからのお手続き）・じぶん銀行アプリ・totoアプリへのログイン、FX取引、口座開設、電子決済等代行業者（KDDI、三菱UFJ eスマート証券等）経由の残高および入出金照会が行えない事象が発生しております。また、以下のサービスがご利用しづらい事象が発生しております。

・一部ATMでの入出金

・スマホ決済へのチャージ

・じぶん銀行スマホデビット

・au PAY 残高へのauじぶん銀行チャージ

・ローンカードを使用したATMでのお借入れ、ご返済、残高照会

・カードローンの振込によるお借入れ

・住宅ローンの一部サービス

・じぶん銀行決済

復旧次第お知らせいたします。お客さまにご迷惑をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。

2026年02月04日 9時時点

現在、システム復旧対応を行っております。お客さまに長時間、大変ご迷惑をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。また、本事象により当社のコールセンターへの電話がつながりづらい事象が発生しております。重ねてお詫び申し上げます。

※2月3日時点で口座に引落とし分の金額をご用意されている場合は、通常通り引落とし処理は行われます」

