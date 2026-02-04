見た目がかわいいと思う「鹿児島県のお土産」ランキング！2位「唐芋レアケーキ」を抑えた1位は？【2026年調査】
温かい紅茶やコーヒーが手放せない寒い日が続きますが、そんなひとときをより特別にしてくれるのが、目でも楽しめるかわいらしいお菓子です。日常の風景を少しぜいたくに変えてくれる、デザインセンスの光る逸品たちがそろっています。
All About ニュース編集部では、2026年1月26日、全国10〜60代の男女250人を対象に、お土産に関するアンケートを実施しました。その中から、見た目がかわいいと思う「鹿児島県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「小さなケーキが宝石のように並んでいて、色合いもパステル調でとても可愛いからです。箱を開けた瞬間に華やかさがあり、女性への手土産として特に喜ばれるデザインだと思います。見た目の上品さと可愛さが両立しています」（40代男性／北海道）、「上から見た時の花のような見た目がかわいい」（20代女性／大分県）、「サイズ感はもちろん、見た目がキュートな感じがして魅力的だと思いました」（30代女性／茨城県）といった声が集まりました。
回答者からは「しろくまをイメージしたデザインが分かりやすく、見た目がとてもかわいいから」（30代男性／富山県）、「白いプリンで果物のゼリーがカラフルで可愛らしいです」（40代女性／東京都）、「鹿児島ユタカの『まるごとしろくまプリン』は、鹿児島名物『白熊』をモチーフにした、一口サイズの可愛らしいミルクプリンです。白く輝くプリンの中に、みかんやメロンなどカラフルな寒天ゼリーが透けて見える『宝石』のような見た目と、白熊のイラストが描かれたパッケージが特長。冷蔵庫で冷やすと美味しさとプルンとした食感が増し、ギフトに最適です」（40代男性／山口県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年1月26日、全国10〜60代の男女250人を対象に、お土産に関するアンケートを実施しました。その中から、見た目がかわいいと思う「鹿児島県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
2位：唐芋レアケーキ（フェスティバロ）／48票鹿児島の特産品であるサツマイモ（唐芋）をぜいたくに使ったスイーツです。基本の「ラブリー」以外にも紫芋などを使ったバリエーションがあり、色や味わいの違いも楽しめます。鹿児島の広大な大地の恵みを凝縮したような逸品は、女性やスイーツ好きへの贈り物として外せません。
回答者からは「小さなケーキが宝石のように並んでいて、色合いもパステル調でとても可愛いからです。箱を開けた瞬間に華やかさがあり、女性への手土産として特に喜ばれるデザインだと思います。見た目の上品さと可愛さが両立しています」（40代男性／北海道）、「上から見た時の花のような見た目がかわいい」（20代女性／大分県）、「サイズ感はもちろん、見た目がキュートな感じがして魅力的だと思いました」（30代女性／茨城県）といった声が集まりました。
1位：しろくまプリン（鹿児島ユタカ）／87票鹿児島名物「白熊」をモチーフにした、愛らしいパッケージのプリンが1位に輝きました。シロクマの顔が描かれたデザインはインパクト抜群。中には練乳風味のプリンにフルーツゼリーが入っており、手軽に味わえます。そのキャッチーなルックスから、一目で「かわいい！」と選ばれる人気商品です。
回答者からは「しろくまをイメージしたデザインが分かりやすく、見た目がとてもかわいいから」（30代男性／富山県）、「白いプリンで果物のゼリーがカラフルで可愛らしいです」（40代女性／東京都）、「鹿児島ユタカの『まるごとしろくまプリン』は、鹿児島名物『白熊』をモチーフにした、一口サイズの可愛らしいミルクプリンです。白く輝くプリンの中に、みかんやメロンなどカラフルな寒天ゼリーが透けて見える『宝石』のような見た目と、白熊のイラストが描かれたパッケージが特長。冷蔵庫で冷やすと美味しさとプルンとした食感が増し、ギフトに最適です」（40代男性／山口県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)