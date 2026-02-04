「絵になる」藤井夏恋、海外高級ホテルで撮影の夫婦ショット公開「ごめんなさいって言っちゃうオーラ」
モデルの藤井夏恋さんは2月3日、自身のInstagramを更新。おしゃれな夫婦ショットを公開しました。
【写真】藤井夏恋夫婦の格好いい姿
コメントでは、「一瞬、流星かと思いました」「絵になる夫婦」「街で会ったらまず、ごめんなさいって言っちゃうオーラ」「素敵なふたり」「かっこいい夫婦」と、称賛の声が上がりました。また「お家でゆるりなお二人も見てみたい」といった要望も。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】藤井夏恋夫婦の格好いい姿
「絵になる夫婦」藤井さんは「ブルガリホテルミラノのエレベーターの中」とつづり、写真を1枚載せています。海外の高級ホテルのエレベーターの中で夫でロックバンド・I Don't Like Mondays.のボーカルであるYU（大川悠）さんと撮影した夫婦ショットです。2人とも黒を基調としたコーディネートで、スタイリッシュさが際立っています。おそろいのサングラス姿も格好いいです。
「大切な一枚」2025年12月28日の投稿では「結婚の記念として撮影していただいた、大切な一枚」の写真を公開。夫婦で顔を寄せ合う、美しさと格好良さのあるモノクロ写真です。「結婚式の披露宴では、ウェルカムボードとしても使わせていただきました」とのことなので、気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)