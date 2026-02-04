モデルの藤井夏恋さんは2月3日、自身のInstagramを更新。イケイケの夫婦ショットを公開しました。（サムネイル画像出典：藤井夏恋さん公式Instagramより）

写真拡大

モデルの藤井夏恋さんは2月3日、自身のInstagramを更新。おしゃれな夫婦ショットを公開しました。

【写真】藤井夏恋夫婦の格好いい姿

「絵になる夫婦」

藤井さんは「ブルガリホテルミラノのエレベーターの中」とつづり、写真を1枚載せています。海外の高級ホテルのエレベーターの中で夫でロックバンド・I Don't Like Mondays.のボーカルであるYU（大川悠）さんと撮影した夫婦ショットです。2人とも黒を基調としたコーディネートで、スタイリッシュさが際立っています。おそろいのサングラス姿も格好いいです。

コメントでは、「一瞬、流星かと思いました」「絵になる夫婦」「街で会ったらまず、ごめんなさいって言っちゃうオーラ」「素敵なふたり」「かっこいい夫婦」と、称賛の声が上がりました。また「お家でゆるりなお二人も見てみたい」といった要望も。

「大切な一枚」

2025年12月28日の投稿では「結婚の記念として撮影していただいた、大切な一枚」の写真を公開。夫婦で顔を寄せ合う、美しさと格好良さのあるモノクロ写真です。「結婚式の披露宴では、ウェルカムボードとしても使わせていただきました」とのことなので、気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)