高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第18週「マツエ、スバラシ。」の第88回が２月４日に放送され、話題を呼んでいます。

【写真】傷ついたトキのもとに駆け付けたのは…

町の人たちからヘブンの「ラシャメン」だと誤解されたトキ。石を投げつけられてけがをしてしまいました。さらに、屋敷の庭にはゴミが投げ捨てられるように。

そんなトキたちを心配して、いろいろな人がヘブンの屋敷に駆け付けてくれたのです。

＊以下２月４日放送回のネタバレを含みます。

＜あらすじ＞

梶谷（岩崎う大さん）の記事がきっかけで、ヘブン（トミー・バストウさん）のラシャメンだと人々に勘違いされてしまうトキ。

傷ついたトキを見て激高し自宅を飛び出すヘブンを、トキは気丈に引き留める。

自分たちを見る人々の変わりように疲弊する司之介（岡部たかしさん）とフミ（池脇千鶴さん）。錦織（吉沢亮さん）もかけつけるがトキの不安は晴れない。

そんな中、サワ（円井わんさん）やなみ（さとうほなみさん）もやってくる。

２人に励まされ、笑顔を見せるトキ。

ヘブンが錦織や庄田、正木たちを連れて帰宅する。

屋敷には、トキを心配して、サワやなみだけでなく長屋の子どもたちや白鳥倶楽部のメンバーもいて――。

＜視聴者の声＞

松江の人たちからの冷たい視線に、つらい思いをしていたヘブンたち。しかし、駆けつけてくれた人たちがいたことに、トキやヘブンは救われた思いになりました。視聴者が注目したのが、庄田とサワの再会です。

松江中学の英語教師として働いている庄田も、ヘブンたちを心配して屋敷にやっていました。そこにいたのは、庄田の求婚を断ったサワ。

庄田は「なぜ、なぜ、おサワさんがいるんだ…」と錦織に尋ね、動揺した様子を見せます。サワは「ご無沙汰しちょります…」とあいさつ。庄田とサワが再会しました。

SNSやコメントには2人の再会を喜ぶ声があふれました。

「庄田さんとおサワ…！くっついてくれ…！」「まだまだチャンスある」

「サワちゃんと庄田さんの再会にソワソワした」「おサワちゃんと新しい物語が始まるといいのにな」

「意外と早かったおサワと庄田さんの再会。頭のよい庄田さんだからきっとおサワちゃんの気持ちや葛藤は分かってるはず」

「庄田さんの＜なんでサワさんが？＞という動揺がかわいい。会えて良かったね。」

など、２人がこれから結ばれることを願う人たちの声であふれました。

朝ドラ通算113作目となる『ばけばけ』は、明治時代の松江を舞台に、怪奇文学作品集『怪談』で知られる小泉八雲の妻、セツをモデルにした物語。ヒロインの松野トキ役を高石あかりさん、夫で小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルにしたレフカダ・ヘブン役をトミー・バストウさんが演じ、怪談を愛する夫婦の何気ない日常を描きます。

トキの父・司之介を岡部たかしさん、母・フミを池脇千鶴さん、トキの祖父 ・松野勘右衛門を小日向文世さん、ヘブンをサポートする錦織友一を吉沢 亮さんが演じます。

脚本はふじきみつ彦さんが担当。主題歌は、ハンバート ハンバートの『笑ったり転んだり』。ドラマの語り手で、トキとヘブンの日常を見守る蛇と蛙の声を、阿佐ヶ谷姉妹の渡辺江里子さんと木村美穂さんが担当しています。