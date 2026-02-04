三重県では2月15日に、第19回美し国三重市町対抗駅伝が開催されます。参加する各市町のチームを紹介します。

北勢に位置する自然豊かな町、東員町。

去年の結果は町の部4位あと一歩で表彰台を逃した悔しさを背景にメンバーが再び集まりました。

近藤和也監督は「去年と同じ区間を走れる選手が多いので、レースをよくわかっている。去年走った選手がすごく強くなって帰ってきている。ゲームチェンジャーとなりえる選手が増えたことが強み」と語りました。

その言葉の通り、ランナーたちは個人の記録更新にも強い意欲を見せています。

小林弘典選手は「去年は自分の中では自己ベストだった。区間3位というのが心残りで、できれば1位・2位に食らいついてタイム差を縮めたかった。今年は前回以上に頑張る」と意気込みました。

戦力の底上げを担うのは今年も3区、4区を任された八手幡姉弟。確かな絆を力に変えて、今年もタスキをつなぎます。

八手幡蓮選手は「小学生の男女ともにどの位置で自分がもらっても、さらに上を目指せるような良い走りがしたい」と話しました。

八手幡紅乃選手は「この大会が最後になるかもしれないので、地元にしっかり恩返しができるように頑張る。少しでも前へタスキを持ってきてほしい」と話し、蓮選手は「1位で持っていく」と答えました。

近藤和也監督は「もちろん3位を狙うが、それ以上一つでも上、悲願の町の部1位も狙っていく」と目標を掲げました。