大谷翔平“読み聞かせ”する様子が話題！ 「ベイビーもデコピンもお利口さん」「パパ素敵」
大谷翔平が、2月4日（水）に自身のInstagramを更新。長女と愛犬のデコピンと過ごす様子を写したプライベートショットが公開され、ファンから反響が寄せられている。
【写真】長女の姿がちらり！ デコピンの絵本を読み聞かせする大谷翔平
■デコピンが主役の絵本が発売
この日大谷は、英語と日本語で「デコと僕の初めての児童書が今日発売されました。僕たちは皆さんにこの本を読んでいただけることを嬉しく思っています」とコメントを添えた2枚の写真を披露。
『Decoy Saves Opening Day（デコピンのとくべつないちにち）』（ハーパーコリンズ社）は、2月3日（火）に発売された、大谷にとって初の著書となる絵本。投稿では、芝生の上に座り絵本を広げる大谷を頭上から撮影したようなカットが公開されており、足の間からはデコピンの頭と長女のものと思われる足がちらりと見えている。
大谷の日常を切り取った光景に、SNSでは「パパ素敵」「ベイビーもデコピンもお利口さん」「可愛らしい光景にキュン」「長男デコと長女ちゃんがパパの読み聞かせを」「素晴らしい素敵なひとコマ」などファンから多くのコメントが届いた。
引用：「大谷翔平」Instagram（@shoheiohtani）
