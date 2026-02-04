

寒空の都内で新基準原付を試乗！ 寒さを忘れるほど熱く語った青木氏、その理由とは？





排ガス規制で歴史に幕を下ろしたジ競船礇褝ァその代わりに登場したのが、チョー話題の「新基準原付」である。いったいどんな走りを披露するのか!? ホンダが市場にブチ込んだ最新モデルを公道試乗。その実力をモーターサイクルジャーナリスト・青木タカオ氏が特濃解説する。

【写真】ホンダのスーパーカブ110ライト＆クロスカブ110ライト

＊ ＊ ＊

【50cc原付と何がどう違うのか!?】

――昨年、大きな話題となった「新基準原付」。まだピンときていない人も多いです。

青木 排ガス規制の強化により、2025年10月をもって50cc原付（原付1種）の国内生産は終了しました。ただ、日常の足として原チャリが欠かせないのも事実。そこで登場したのが、原付免許で乗れる新カテゴリーとなる新基準原付です。

――スペックは？

青木 排気量は50cc超〜125cc以下、最高出力は4.0kW以下に制限。ふたり乗りは不可で、法定速度は時速30キロ。二段階右折などの交通ルールも従来の原付1種と同じです。免許の取り直しも不要で、位置づけとしては犖局1種の進化版瓩任垢諭

――今、どんなモデルが発売されているんですか？

青木 盟主ホンダが先陣を切り、昨年11月20日にディオ110ライトを発売。続いて12月11日にはスーパーカブ110ライト、スーパーカブ110プロライト、クロスカブ110ライトが登場しました。

――ほかのメーカーは？

青木 国内大手のヤマハもジョグ125を新基準に適合させ、3月に発売予定です。ネット上では、1980年代前半に繰り広げられたホンダvsヤマハによるHY戦争瓩、再び勃発するんじゃないかとザワついています。

――ホンダの売れ行きは？

青木 滑り出し好調です。ディオ110ライトは発表時点（25年10月16日）で、年間販売計画9000台に対し、すでに6000台のオーダーが入っています。

またカブ110ライトシリーズも、計画6500台に対して1700台の先行受注が入りました。年明けに販売店をかなり回りましたが、どこも「問い合わせが多い」と口をそろえていました。

――販売好調のホンダの新基準原付を試乗しました。

青木 ディオ110ライト、スーパーカブ110ライト、クロスカブ110ライトの3台をイッキ乗りしましたね。

――率直な感想は？

青木 車体は原付2種モデルと共通で、ふたり乗り不可のためタンデムステップを外し、ライト専用ロゴを装着しています。最高出力は抑えられていますが、排気量アップの効果は絶大。発進加速は50ccより明らかに力強く、あっという間に時速30キロに達し、その先にも余裕があります。

実際、クルマの流れに自然に乗れるし、速度超過防止の警告灯がメーターに標準装備されているのも親切です。



ホンダ ディオ110ライト 価格:23万9800円 前後14インチの大径ホイールで、クラスを超えた安定感を実現。さらにアイドリングストップやフロントディスクブレーキなど豪華装備を搭載しながら、この価格設定は圧巻





――それぞれの特徴は？

青木 人気ナンバーワンのディオ110ライトは、フラットフロアで乗り降りしやすく、50ccスクーターからの乗り換えを強く意識できます。

――ふむふむ。

青木 車体はやや大きめですが、専用ローシートでシート高を15mmダウン。トランク容量は1リットル減って17リットルになりましたが、足つき性を優先した判断は的確です。低価格でクセのないスタンダードスクーターとして爆売れ確実です。



ホンダ スーパーカブ110ライト 価格:34万1000円 50ccではドラム式だった前輪ブレーキが、ついにディスク仕様に！ ホイールは軽量・高剛性なキャストタイプへ進化。ABS（アンチロック・ブレーキ・システム）も標準装備





――スーパーカブとクロスカブはどうでした？

青木 もともと50と110で車体を共用してきたモデルだけに、違和感はありません。50ccではギアを落とすような急坂も、力強くグイグイ上っていく。走りが楽しくて、思わず頬が緩みます。また、タイヤがチューブレスになるなど、装備面も110と同等にアップデートされています。

――なるほど。

青木 原付らしい軽快さに、パワーが加わった。これからも猜襪蕕靴鮖戮┐訛瓩任△蠡海韻襪任靴腓Α



ホンダ クロスカブ110ライト 価格:40万1500円 フロントには太めのタイヤを装着し、ブレーキも強化でタフなスタイルに！ 街乗りからアウトドアまで幅広く活躍。さらに多機能液晶ディスプレーを搭載し、機能性も超絶進化





――ただし、原付1種市場は縮小傾向にあります。

青木 とはいえ、新基準原付は起死回生の一手になる可能性もあります。実は国内にはまだ約433万台（日本自動車工業会調べ）の原付1種があり、二輪全体約1030万台の4割超を占めています。

つまり、買い替え需要が確実に存在する。確かに価格は上がりましたが、排気量拡大に加え、車体や装備の進化を考えれば、むしろ割安と言えます。

――話をまとめてください。

青木 軽自動車が1998年の新規格導入で国民車として再ブレイクしたように、新基準原付も爛轡鵝国民原付瓩箸靴謄屐璽爐砲覆詬輯兇あります。アオキは本気で、そう感じていますよぉー!!

撮影／南 孝幸 取材協力／『月刊オートバイ』（モーターマガジン社）