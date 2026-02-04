「なんてキュートなの」「会えるのが楽しみ」ベトナムで話題沸騰の川崎MF、現地ファンへのメッセージにコメント殺到「寝るまで何回も聞いてる！」
川崎フロンターレは２月３日、公式インスタグラムを更新し、MF大関友翔のベトナムファンへ向けたメッセージ動画を公開。国境を越えた人気ぶりが、改めて注目を集めている。
動画のなかで大関は、「ベトナムの皆さん、応援ありがとうございます。川崎フロンターレではベトナムでサッカースクールをやっているので、ぜひ参加してみてください。僕もいつかベトナムに行けたら嬉しいです。フロンターレの応援もよろしくお願いします」と笑顔で呼びかけた。
この投稿にはベトナムのファンが即反応。「寝るまで何回も聞いてる！」「ベトナムで会えるのが楽しみ」「超可愛くてフレンドリー」「なんてキュートなの」「あなたは若くて才能のある選手。ベトナムからたくさんの愛を送るね」といったコメントが相次ぎ、熱量の高さがうかがえる。
大関は先月、ロス五輪に臨むU-21世代で編成されたU-23日本代表の一員として、U-23アジアカップ連覇に大きく貢献。初戦のシリア戦でチームに勢いをもたらすゴールを挙げると、決勝の中国戦でも先制点を奪い、４−０の大勝に導いた。
とりわけベトナムで注目を集めたのは、中国戦での活躍だ。準決勝で中国に敗れていたベトナムにとって、その中国から最初のゴールを奪った大関の存在は、強烈な印象を残したようだ。ベトナムメディア『VGT TV』は「プレーだけでなく、端正でワイルドなルックスによってSNS上で一躍有名になった」と報じ、女性ファンを中心に人気が爆発していると伝えていた。
川崎でのさらなる飛躍とともに、ベトナムとの“距離”も縮まりつつある20歳のMF。その一挙手一投足に、今後も熱い視線が注がれそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ベトナムで人気爆発の大関友翔がメッセージ！
