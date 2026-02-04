黒柳徹子、圧巻の食べっぷりにスタッフ驚き「すごいな」 分厚いステーキ＆ベトナム料理を堪能「元気の秘訣は好奇心と食欲」
タレントの黒柳徹子（92）が1月31日、自身のYouTubeチャンネルを更新。冬休みに訪れたハワイで、滞在中に楽しんだ “ディナー2日目、3日目”の様子が公開され、90代とは思えない食べっぷりに反響を呼んでいる。
【動画】「食べっぷり、最高です」ステーキ＆ベトナム料理を脅威のスピードで食べ進める黒柳徹子
黒柳は、しばらく休みの間「ハワイに行きます」と冬休みをハワイで過ごすことを報告。今回は、衣装をプロデュースしている田川啓二氏やスタッフらと楽しげに夕食を楽しむ様子が捉えられており、滞在2日目の夕食「ステーキ」を堪能する様子を披露した。
黒柳の「楽しい晩ごはんになることを祈りましょう」という声かけから始まった食事会。まず、マッシュルームのソテー、イカフライ、芽キャベツのフライが運ばれ、ストロベリーレモネードを「おいしい」と絶賛しながら食事を堪能している。
穏やかな空気感で食事を堪能していた一同だったが、「来たよ！すごいのが！」と声を上げるほどの迫力ある分厚いプライムリブステーキが3皿、さらにサラダ2皿が運ばれてきた。約10人前にもなるという “ハワイサイズのステーキ”を見事に完食し、締めにはデザートもオーダー。黒柳は「おいしい」を何度も口にしながら、大好物のアイスクリームまで満喫する食べっぷりを見せた。
3日目には、「ベトナム料理」を堪能。グリーンパパイヤサラダに牛肉のフォーを驚くほどのペースで食べ進め、締めにはバナナフライとバニラアイスを「おいしい！」と元気いっぱいに食べている。その姿に、スタッフからは思わず「すごいな」と感心する声が上がっていた。
黒柳の姿に、コメント欄には「生きることは食べること」「沢山美味しそうに食べる徹子さん 健康そのもの 素敵です」「元気の秘訣は好奇心と食欲ですね」「食べっぷり、最高です」などの反響が集まっている。
