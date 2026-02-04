「こぼさないように食べてね、エライね」…“オカン化した息子”がパパの世話を焼く姿に「こんな2歳児見たことない」
2歳の息子がまるでお母さんのようにパパのお世話をする動画がInstagramで462.5万回再生、10.1万いいねの反響を呼んだ。投稿したのは2児のパパトレーナーvifica（@v_ifica）さん。「ちっちゃいオカン可愛い」「素晴らしい息子さん！2歳とは思えないです」「パパはめっちゃ幸せですね〜」といったコメントが寄せられた。"中身がオカン"な息子さんの日常について聞いた。
【写真】パパに食べさせたあとの一言が完全にオカン…「こぼさないように食べてね」と食事を見守る2歳息子
――息子さんがお父さんのお世話をするようになったきっかけを教えてください。
「2歳になったばかりで食器洗いや洗濯物、ご飯の用意を積極的に手伝うようになりました。多分妻の動きを観察してのことです」（vificaさん）
――お世話をする様子を、どのような心境で見守られていますか。
「優しい子だなと思ってます。観察力が身についてきてより一層『できるまで見守る』を徹底したいなと思ってます」
――動画以外にも「中身はオカンだな」と感じる瞬間はありますか。
「『パパちゃんとおもちゃ片付けて』と2歳ながら『オカン』の様な言葉を発する時があります！」
――息子さんがお世話をしてくれた際、どのようなリアクションをされていますか。
「驚くリアクションと必ず本人に『どう感じた？』と心のうちを聞いてます。彼の思いを言葉に表してくれたらと思ってますので」
――動画への反響について、どのような声が届いていますか。
「たくさんの温かい言葉を頂いてます。『ほんとオカンだ』『こんな2歳児見たことない』『躾が凄い』『可愛い』など」
