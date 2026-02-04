モスバーガー監修! 「ラッキーマヨネーズおかき テリヤキバーガー風味」登場 - セブンイレブンにて先行販売中
モスフードサービスは2月2日より、三真とのコラボレーション商品「ラッキーマヨネーズおかき テリヤキバーガー風味」を、全国のセブンイレブンにて順次先行販売を実施している。
モスバーガー監修「ラッキーマヨネーズおかき テリヤキバーガー風味」
「ラッキーマヨネーズおかき テリヤキバーガー風味」は、三真が販売するマヨネーズ風味のおかき「ラッキーマヨネーズおかき」が、モスバーガーの人気和風バーガー「テリヤキバーガー」風味になったおかき。
甘辛いテリヤキソースのコクと香ばしさが、サクサク食感のおかきにぎゅっと閉じ込められており、一口食べるとまるでサクサクな食感のテリヤキバーガーのような満足感を楽しむことができる。
価格は、30g入りで税別150円。2月2日より順次、全国のセブンイレブンにて先行販売され、4月6日からは、全国のスーパー、コンビニ、ドラッグストア等で販売される。
