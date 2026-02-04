モスフードサービスは2月2日より、三真とのコラボレーション商品「ラッキーマヨネーズおかき テリヤキバーガー風味」を、全国のセブンイレブンにて順次先行販売を実施している。

モスバーガー監修「ラッキーマヨネーズおかき テリヤキバーガー風味」

「ラッキーマヨネーズおかき テリヤキバーガー風味」は、三真が販売するマヨネーズ風味のおかき「ラッキーマヨネーズおかき」が、モスバーガーの人気和風バーガー「テリヤキバーガー」風味になったおかき。

甘辛いテリヤキソースのコクと香ばしさが、サクサク食感のおかきにぎゅっと閉じ込められており、一口食べるとまるでサクサクな食感のテリヤキバーガーのような満足感を楽しむことができる。

価格は、30g入りで税別150円。2月2日より順次、全国のセブンイレブンにて先行販売され、4月6日からは、全国のスーパー、コンビニ、ドラッグストア等で販売される。