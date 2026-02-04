【台風のたまご＝熱帯低気圧】発生 今夜にも【台風】へ発達

「熱帯低気圧」が、フィリピンの東の海上のカロリン諸島で発生しました。この「熱帯低気圧」は４日（水）午後９時までに「台風」に発達する見込みです。

もし２月に台風が発生した場合、２０２１年以来５年ぶりになります。

５日（木）～１４日（土）を画像で掲載しています。

台風に発達した後、衰弱する見込みで７日（土）には再び「熱帯低気圧」に変わる見込みです。

雨風シミュレーション５日（木）～１４日（土）

「台風」に発達するとみられる「熱帯低気圧」の「反時計回りの渦」は、フィリピンに上陸し、勢力が衰えてその後不明瞭になる見込みです。日本への影響はないでしょう。

このシミュレーション画像は予想のひとつで、大きく変わる可能性があります。この「反時計回りの渦」が台風になるかどうかや進路は未確定です。今後、気象庁から発表される情報に注意してください。

全国の週間予報（４日（水）～１０日（火））

各都道府県の週間予報（１０日（火）まで）を画像で掲載しています（各都道府県５か所ずつ）。７日（土）８日（日）多くの都市で「雪」の予報が発表されています。

全国の雪の情報、雪のシミュレーションはこちらにまとめてあります。

・