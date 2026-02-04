漫才賞レース『THE SECOND～漫才トーナメント2025』王者で知られるお笑いコンビ・ツートライブの周平魂が、パパになった相方・たかのりの恥ずかしい失敗談を暴露！ なんとたかのりは、「抱っこ紐で赤ちゃんを抱えながらパンツで出かけてしまった」ことがあるという。

暴露のきっかけは、男性ブランコ・平井まさあきの「短パンにリュックで出かけて電車の座席に座っていると、『短パン穿いていたっけ？』と思う」というエピソード。毎回平井は、「俺パンツ（だけ）で来ている？」という不安でいっぱい。リュックを普通にどけて確認する勇気を持てず、モゾモゾ動いて尻の感覚だけで探り、最終的には観念して、周囲に見られないように、リュックをそ～っと前にずらして確かめるのだとか。

ニューヨークの屋敷裕政が、「今まで1回も（ズボンを穿き忘れたことが）ないわけやんか、だから今日は大胆に見たろとかないの？」とたずねると、平井は「そんなんできない！」と笑いながら拒否！ さらに永野が、「パンツになりたいとかある？」「万引きで捕まりたいみたいな。そしたら終わるんじゃない？」と語ると、平井を含むスタジオ一同は爆笑した。

「マジでお前だけあるある！」と、共演者一同が平井に共感できない中で、「うちの相方が子ども生まれてから……」と語りだしたのは周平魂だ。周平魂いわく相方・たかのりは、「抱っこ紐で赤ちゃんを抱えながらパンツで出かけてしまった」ことがあるという。さらに周平魂は、「（家の前の公園で）なんかえらい見られてんな～って、相方的にはちょっと嬉しかったらしくて。顔察してもらえたのかなって。パッと（下を）見たらパンツっていう」と明かした。

ズボンを「穿いているか不安」ではなく、本当に穿いていなかったという周平魂の暴露に、共演者たちは大笑い！ なお一連のエピソードは、2月2日深夜に放送されたバラエティ番組『骨までしゃぶらせて アナタだけあるある飯店』（ABCテレビ）で紹介された。

