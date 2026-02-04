人の持ち物をわざわざ真似してくる人っていますよね。何もかも真似されると、恐怖を感じることも……。今回は、真似ばかりするママ友を撃退したエピソードをご紹介します。

同じマンションのママ友が…

「同じマンションに何でも真似してくるママ友がいました。最初の頃は私の持ち物を『いいね』と褒めてくれて、後日『私も買っちゃった』って言ってくる程度だったので、べつに気になりませんでした。

だけど、私が『買おうか迷ってる』と言ったものは、必ずそのママ友が先に買うようになっていって。『まだ買ってないの？』と次第に見下されるように……。私の真似をしているだけのくせに、何でそんなにえらそうなの？

その後も私の真似はどんどんエスカレートしていき、恐怖を感じるレベルに……。『引っ越しを考えてる』『〇〇町がオシャレでいいよね』『最近そこにできた新築マンションを狙ってるの』と試しに言ってみたら、ママ友は本当にそのマンションへと引っ越していきました。よく旦那さんが許したな……。もちろん、私は引っ越す気なんてさらさらありません（笑）。

ママ友とは離れられたし、学区が違うから子どもたちが今後関わることもなくなりました。今頃、別のターゲットを見つけているかもしれませんね」（体験者：30代女性・主婦／回答時期：2025年12月）

▽ ママ友の真似をして引っ越しまでするなんて理解できませんね……。そうまでして、人の真似をするって、一体どんな心理なのでしょうか……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。