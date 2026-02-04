今季第15週の週間MVPにサンズのブルックス、ホーネッツのミラーが選出

2月3日（現地時間2日、日付は以下同）。NBAは、2025－26レギュラーシーズン第15週のプレーヤーズ・オブ・ザ・ウィーク（週間最優秀選手）を発表した。

1月27日から2月2日までの期間で週間MVPに選ばれたのは、ウェスタン・カンファレンスからフェニックス・サンズのディロン・ブルックス（初選出）、イースタン・カンファレンスではシャーロット・ホーネッツのブランドン・ミラー（初選出）となった。



NBA Players of the Week for Week 15.

West: Dillon Brooks (@Suns)

East: Brandon Miller (@hornets) pic.twitter.com/DHpHiyHA7t

- NBA (@NBA) February 2, 2026

キャリア9年目で初の週間MVPに選ばれたブルックスは、期間中に平均28.8得点4.5リバウンド2.8アシスト1.0スティールに加え、フィールドゴール成功率53.5パーセント、3ポイントシュート成功率54.3パーセントを残し、サンズを3勝1敗へけん引。

キャリア3年目に初選出されたミラーは、前週を4戦全勝で終えたホーネッツで平均26.3得点5.8リバウンド2.3アシスト、フィールドゴール成功率51.6パーセント、3ポイント成功率50.0パーセントをたたき出した。

3日終了時点で、ブルックスが所属するサンズはウェスト7位の30勝20敗、ミラーがプレーするホーネッツはイースト11位の23勝28敗も、現在7連勝と波に乗っている。第15週の週間MVP候補に挙がった選手たちは下記のとおり（以降チーム名は略称）。

◆■2025－26シーズン第15週の週間MVP候補に挙がった選手たち

・ウェスタン・カンファレンス



ルカ・ドンチッチ（レイカーズ）



ケビン・デュラント（ロケッツ）



アンソニー・エドワーズ（ウルブズ）



シェイ・ギルジャス・アレクサンダー（サンダー）



カワイ・レナード（クリッパーズ）

・イースタン・カンファレンス



ジャレット・アレン（キャバリアーズ）



OG・アヌノビー（ニックス）



ジョシュ・ハート（ニックス）



ケイド・カニングハム（ピストンズ）



ジョエル・エンビード（シクサーズ）



アーロン・ニスミス（ペイサーズ）

【動画】今シーズン第15週のトッププレー集はこちら！





