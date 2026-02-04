「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の４日午前１１時現在で、協和キリン<4151.T>が「売り予想数上昇」で１位となっている。



この日の東京株式市場で協和キリンは３日ぶりに反発している。同社は前週末１月３０日、アトピー性皮膚炎などを対象として開発中の「ロカチンリマブ」に関する米アムジェン＜AMGN＞との既存の共同開発・販売契約を終了したと発表した。アムジェンによる戦略的ポートフォリオの見直しに伴うものという。今年上半期の規制当局への承認申請に向けて準備を進めていくとした。



この発表を受け、週明け２月２日の同社株は急落。３日も軟調に推移した後、きょう４日はひとまず上昇に転じているものの、依然として売り目線で見ている投資家は多いようだ。



出所：MINKABU PRESS