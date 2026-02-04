・フジＨＤが４日ぶり急反落、野村絢氏が大規模買付行為の提案を取り下げ

・ＥＤＰ、マイポックス、テクニスコなど人工ダイヤ関連が急動兆、対米投資１号案件の思惑買い再燃で地合い悪でも輝き放つ

・住友鉱は大幅続伸、金価格は一時５０００ドル回復し３日ぶり急反発

・ＪＲ西日本が続急伸、好調なレジャー需要追い風に４～１２月期経常益１３％増で通期計画超過

・東祥がＳ高、２６年３月期業績予想の上方修正と２００万株を上限とする自社株買い発表を好感

・平河ヒューテが大幅４日続伸、電線・加工品事業好調で第３四半期営業利益は２．１倍

・ファストリは底堅い動き、１月国内ユニクロ既存店売上高が２カ月ぶり前年上回る

・日本精工が地合い悪に抗して大幅続伸、２６年３月期営業３割増益に上方修正しし新値圏突入

・任天堂は急反落、４～１２月期最終５１％増益もメモリー価格高騰の影響を懸念

・Ｈｍｃｏｍｍに大量の買い注文、地方自治体向け防災・業務支援ソリューションで提携

・ＡＲＥＨＤが続伸、貴金属販売額が増加し今期業績・配当予想を上方修正



※ヘッドラインは記事配信時点のものです



出所：MINKABU PRESS