４日午前の債券市場で、先物中心限月３月限は小反発した。前日の米国市場で長期債相場が上昇（金利は低下）した流れを引き継いだ。



米長期金利は４．２６％に低下した。株式市場においてソフトウェア関連株が売られてナスダック総合株価指数が１％を超す下げとなり、投資家のリスク許容度が低下するなか、安全資産とされる米国債に資金を移す動きがみられた。



日銀は４日、定例の国債買い入れオペを４本、通知した。対象は「残存期間１年以下」と「同１年超３年以下」、「同３年超５年以下」と「同１０年超２５年以下」。オファー額は予定通りとなった。



先物３月限は前営業日比３銭高の１３１円５２銭で午前を終えた。新発１０年債利回り（長期金利）は横ばいの２．２５５％で推移している。



