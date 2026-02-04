福岡GK菅沼一晃が岐阜に期限付き移籍「強い覚悟を持って決断しました」
FC岐阜は4日、アビスパ福岡GK菅沼一晃の期限付き移籍加入を発表した。期限付き移籍期間は26年6月30日までとなる。
菅沼はクラブを通じ、「FC岐阜に関わる皆さん アビスパ福岡から期限付き移籍で加入することになりました菅沼一晃です。自分は強い覚悟を持ってFC岐阜に加入することを決断しました。FC岐阜のために自分の力を最大限発揮し、全力で戦って参ります!皆さんとスタジアムでお会いできることを楽しみにしています!よろしくお願いします!」とコメント。
また、福岡のクラブ公式ウェブサイトを通じ、「アビスパ福岡サポーターの皆さん、日頃より沢山の応援ありがとうございます。この度、FC岐阜に期限付き移籍する事になりました。福岡という大好きな街を離れ、アビスパ福岡という大好きなクラブ離れることは寂しい気持ちがありますが、自分がさらに成長するためにこの決断をしました。この移籍期間でこの2年間成し遂げられなかった試合出場をし、さらに成長し、戻って来た時にアビスパ福岡の力になれるよう頑張ります!!行ってきます!」とコメントしている。
クラブ発表のプロフィール
●GK菅沼一晃
(すがぬま・かずあき)
■生年月日
2001年9月12日(24歳)
■出身地
静岡県
■身長/体重
186cm/80kg
■経歴
中ノ町sss-浜松開誠館中-浜松開誠館高-福岡大-福岡
