BTSのJIN（ジン）、RM（アールエム）、V（ヴィ）、JUNG KOOK（ジョングク）が、人気シェフの店を揃って訪れた。

【写真】①BTSジン、RM、V、ジョングク、揃って食事へ ②先日はJ-HOPEがジミン、V、ジョングクと食事ショットを公開（4枚目） ③④2月2日、空港にBTS7人が集結 ほか

■「白と黒のスプーン」出演シェフを囲み、リラックスムードのジン、RM、V、ジョングク

4人が訪れたのは、韓国・ソウルのホテル「アンバサダー ソウル プルマン」内にある中華レストラン「Haobin」。同レストランでエグゼクティブシェフを務めるフ・ドクチュクは、Netflixの人気番組『白と黒のスプーン～料理階級戦争～』シーズン2に“白スプーン”参加者として出演し、TOP3入りを果たした実力派シェフだ。

フ・ドクチュクのInstagramには、「グローバルスター（星の絵文字4つ）と一緒に。私もファンです～。」というコメントとともに、記念写真が投稿された。

写真では、一番左に黒のキャップを被り、オールブラックコーデで決めたRM。濃いグレーのアウターを着てグッドサインをするJUNG KOOKの肩に、RMが自然に手を置いている。中央で同じくグッドサインをするフ・ドクチュクを挟み、レザージャケットをクールに着こなしピースサインをするJIN、紫のパーカー姿でやわらかく微笑むVが並んでいる。

リラックスしたムードの中、自然体の笑顔を浮かべるメンバーたちの表情からは、中華料理を堪能しながら和やかな時間を過ごした様子が伝わってくる。

SNSでは、「4人で食事行ったんだ！」「このお店、この間ホビさんも料理の写真を上げていたような…」「みんなほぼすっぴんだろうにビジュすごい」「テテの洋服からすると、2月1日の展示会を見に行った後？」「仲良しでほっこりする」など、さまざまな反応が寄せられている。

■BTS、3月21日に『BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG』を開催

なおBTSは、3月21日にソウル・光化門広場でカムバックイベント『BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG』を開催。Netflixを通じて、全世界へ独占生中継されることが決定している。

■先日はJ-HOPEがジミン、V、ジョングクと食事ショットを公開（4枚目）

■動画：いよいよ活動開始！2月2日、BTSメンバー7人揃った空港ショット