『今夜はナゾトレ』（フジテレビ系）の公式Xで、Snow Manの阿部亮平とTravis Japanの川島如恵留による2ショットが公開された。

【画像】阿部亮平＆川島如恵留『今夜はナゾトレ』オフショット（全2枚）

2月3日の放送は「お風呂＆鍋でポカポカ温か界隈のシン常識学べるSP」。阿部が率いる「イマドキチーム」には川島のほか、柳原可奈子、初参戦となる安斉星来が加わり、クイズに挑戦した。

■阿部亮平＆川島如恵留、落ち着いた装いで寄り添う2ショット

公開された写真には、番組セット内で並ぶ阿部と川島の姿が収められている。

阿部は、オーバーサイズのブラウンのダブルジャケットにホワイトシャツ、ブラックパンツを合わせた落ち着いたコーディネート。腕を組み、川島に寄り添うようにして優しい笑顔を浮かべている。

一方の川島は、グレーのカーディガンにホワイトシャツとネクタイ、ストライプのブラックパンツを合わせた知的な装い。頬に両手を添えたポーズを見せており、阿部とはまた違った柔らかい雰囲気を放っている。

また、投稿では川島について「阿部さんが大好きという川島さん」と紹介されており、ふたりの関係性にも注目が集まっている。

この投稿に、ファンからは「推し×推しは最強」「美人姉妹感」「のえさん嬉しそう」「あべのえかわいい」「のえるが乙女に見える」「阿部ちゃんビジュヤバい」「眼福」「尊い」といった声が寄せられている。

■前回共演時の阿部亮平＆川島如恵留のオフショット