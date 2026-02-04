Snow Manの佐久間大介が自身のXで、宮舘涼太の私物バッグのアレンジを紹介すると共に、プライベートの“スカーフ使い”を絶賛している。

【写真】宮舘涼太の私物を佐久間大介が激写＆『ラヴィット！』ツーショット

■「舘様のこういう”スカーフ”の使い方がオシャレなところまじで好き！」（佐久間）

佐久間が公開したのは、持ち手にヒョウ柄のスカーフを結んだシンプルな黒いレザーバッグと、黒いサングラスが並んだ写真。そして「舘様のこういう”スカーフ”の使い方がオシャレなところまじで好き！あと、パンツからちょうどいい感じに見えるように着けるのもまじで好き！ってよく本人にも伝えてる」と、普段の宮舘が垣間見えるようなエピソードを披露。

続けて「これ撮って載せてもいい？って言ったら、いいよ！って言ってくれたから載せた」という、ほのぼのする“許可どり”のやり取りも明かされている。

コメント欄には「舘様オシャレ上級者ですね」「結び方もエレガント」「だてさくの仲良しが伝わる」「メンバー愛強めな話大好き」「本人公認ショット尊い」「さっくんと舘様の会話を想像してほっこり」などといったファンの声が続々と到着。

■佐久間＆宮舘の『ラヴィット！』ダブルMCオフショット

別の投稿で、佐久間は宮舘と撮影した『ラヴィット！』（TBS系）オフショットも披露。「舘様との初のダブルMC！！楽しかったです！！」と、普段は火曜レギュラーとして隔週で出演しているため共演することは少ないふたりの貴重なツーショットを公開している。

アイボリーのジャケット姿でほほ笑みながら宮舘に手を差し出す佐久間と、ブラックのジャケット姿でにっこり佐久間のほうに顔を傾ける宮舘。ふたりは台本を手にしており、宮舘が持っている台本の付箋には番組マスコットキャラクターのラッピーの手描きイラストが。佐久間が持っている台本の付箋には、ラッピーの友だちであるガガンモが描かれている。

こちらのコメント欄には「MCが息ピッタリで面白かった」「緊張感もかわいかった」「ふたりの空気感が大好き」「付箋に愛を感じます」などといったファンの声が届いている。