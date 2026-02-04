帝人 <3401> [東証Ｐ] が2月4日昼(11:30)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結最終損益は589億円の赤字(前年同期は509億円の黒字)に転落した。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結最終損益は489億円の黒字(前年同期は226億円の赤字)に浮上する計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結最終損益は41.3億円の赤字(前年同期は1043億円の黒字)に転落し、売上営業利益率は前年同期の1.6％→0.1％に悪化した。



