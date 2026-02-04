4日前引けの日経平均株価は反落。前日比329.08円（-0.60％）安の5万4391.58円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1045、値下がりは493、変わらずは56と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回った。



日経平均マイナス寄与度は109.64円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、東エレク <8035>が81.22円、リクルート <6098>が73.4円、イビデン <4062>が68.05円、コナミＧ <9766>が50.31円と並んだ。



プラス寄与度トップはフジクラ <5803>で、日経平均を45.29円押し上げ。次いでファナック <6954>が38.61円、豊田通商 <8015>が28.68円、ＫＤＤＩ <9433>が22.86円、トヨタ <7203>が19.89円と続いた。



業種別では33業種中28業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、石油・石炭、鉱業、繊維が続いた。値下がり上位にはその他製品、サービス、電気機器が並んだ。



株探ニュース

