4日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数147、値下がり銘柄数399と、値下がりが優勢だった。



個別ではイーディーピー<7794>が一時ストップ高と値を飛ばした。アールプランナー<2983>、ＬＡホールディングス<2986>、ユニフォームネクスト<3566>、ＱＰＳホールディングス<464A>、ＳＢＩリーシングサービス<5834>など12銘柄は昨年来高値を更新。ＷＯＬＶＥＳ ＨＡＮＤ<194A>、ククレブ・アドバイザーズ<276A>、アライドアーキテクツ<6081>、ＦＵＮＤＩＮＮＯ<462A>、ビーマップ<4316>は値上がり率上位に買われた。



一方、コージンバイオ<177A>、グランディーズ<3261>、ＴａｌｅｎｔＸ<330A>、モルフォ<3653>、ウェルネス・コミュニケーションズ<366A>など22銘柄が昨年来安値を更新。グロービング<277A>、ノースサンド<446A>、フリー<4478>、オプロ<228A>、エフ・コード<9211>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

