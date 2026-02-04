　4日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　118151　　 -12.8　　　 49970
２. <1540> 純金信託　　　　 33561　　　 0.5　　　 24670
３. <1542> 純銀信託　　　　 30664　　 -35.5　　　 48400
４. <1357> 日経Ｄインバ　　 14881　　 -42.5　　　　4917
５. <1321> 野村日経平均　　 12366　　 -41.1　　　 56510
６. <1458> 楽天Ｗブル　　　　7910　　 -33.4　　　 59370
７. <2036> 金先物Ｗブル　　　6031　　 -31.8　　　242100
８. <1579> 日経ブル２　　　　6013　　 -40.0　　　 537.9
９. <314A> ｉＳゴールド　　　5817　　　20.3　　　 374.9
10. <1360> 日経ベア２　　　　5554　　 -27.2　　　 120.9
11. <1329> ｉＳ日経　　　　　4395　　 -49.2　　　　5664
12. <1328> 野村金連動　　　　3821　　　 5.2　　　 18745
13. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　3473　　 -25.5　　　 72660
14. <1541> 純プラ信託　　　　3252　　 -17.3　　　 11755
15. <1568> ＴＰＸブル　　　　2828　　 -32.4　　　 815.0
16. <2644> ＧＸ半導日株　　　2807　　 -47.0　　　　3103
17. <1320> ｉＦ日経年１　　　2435　　 -14.8　　　 56310
18. <1306> 野村東証指数　　　2345　　 -44.5　　　　3834
19. <1305> ｉＦＴＰ年１　　　2189　　1259.6　　　　3871
20. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　2137　　　84.7　　　2170.0
21. <1489> 日経高配５０　　　2092　　 145.3　　　　3136
22. <200A> 野村日半導　　　　2043　　 -22.6　　　　3029
23. <1398> ＳＭＤリート　　　2013　　　44.1　　　2063.0
24. <1459> 楽天Ｗベア　　　　1382　　　 1.1　　　　 199
25. <1330> 上場日経平均　　　1266　　 -59.2　　　 56580
26. <1615> 野村東証銀行　　　1093　　　35.8　　　 623.8
27. <1673> ＷＴ銀　　　　　　1048　　　 1.0　　　 12530
28. <1346> ＭＸ２２５　　　　 900　　 -37.5　　　 56180
29. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　 840　　 -30.6　　　 76620
30. <2244> ＧＸＵテック　　　 675　　 -26.8　　　　3045
31. <1308> 上場東証指数　　　 666　　 -48.0　　　　3787
32. <133A> ＧＸ超短米債　　　 573　　 108.4　　　　1055
33. <1546> 野村ダウＨ無　　　 565　　 404.5　　　 75010
34. <1358> 上場日経２倍　　　 563　　 -29.7　　　 94880
35. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 520　　 -33.1　　　 58470
36. <425A> ＧＸ純金　　　　　 505　　　-3.8　　　 423.4
37. <1671> ＷＴＩ原油　　　　 503　　　25.8　　　　3304
38. <1545> 野村ナスＨ無　　　 490　　 -33.0　　　 39950
39. <1367> ｉＦＴＰＷブ　　　 467　　　28.7　　　 62880
40. <2559> ＭＸ全世界株　　　 467　　 -24.1　　　 26780
41. <1655> ｉＳ米国株　　　　 447　　 -45.8　　　 781.1
42. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 445　　 -18.5　　　　2180
43. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　 409　　 -41.7　　　 377.7
44. <1678> 野村インド株　　　 409　　 -43.7　　　 350.9
45. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 361　　 -27.2　　　 547.6
46. <1693> ＷＴ銅　　　　　　 337　　 -35.1　　　　8302
47. <1571> 日経インバ　　　　 312　　 -52.3　　　　 383
48. <2243> ＧＸ半導体　　　　 308　　　35.7　　　　2955
49. <2845> 野村ナスＨ有　　　 292　　 648.7　　　　3113
50. <2870> ｉＦナ百Ｗベ　　　 285　　　-8.7　　　 10750
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)


