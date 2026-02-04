ETF売買代金ランキング＝4日前引け
4日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 118151 -12.8 49970
２. <1540> 純金信託 33561 0.5 24670
３. <1542> 純銀信託 30664 -35.5 48400
４. <1357> 日経Ｄインバ 14881 -42.5 4917
５. <1321> 野村日経平均 12366 -41.1 56510
６. <1458> 楽天Ｗブル 7910 -33.4 59370
７. <2036> 金先物Ｗブル 6031 -31.8 242100
８. <1579> 日経ブル２ 6013 -40.0 537.9
９. <314A> ｉＳゴールド 5817 20.3 374.9
10. <1360> 日経ベア２ 5554 -27.2 120.9
11. <1329> ｉＳ日経 4395 -49.2 5664
12. <1328> 野村金連動 3821 5.2 18745
13. <1326> ＳＰＤＲ 3473 -25.5 72660
14. <1541> 純プラ信託 3252 -17.3 11755
15. <1568> ＴＰＸブル 2828 -32.4 815.0
16. <2644> ＧＸ半導日株 2807 -47.0 3103
17. <1320> ｉＦ日経年１ 2435 -14.8 56310
18. <1306> 野村東証指数 2345 -44.5 3834
19. <1305> ｉＦＴＰ年１ 2189 1259.6 3871
20. <1343> 野村ＲＥＩＴ 2137 84.7 2170.0
21. <1489> 日経高配５０ 2092 145.3 3136
22. <200A> 野村日半導 2043 -22.6 3029
23. <1398> ＳＭＤリート 2013 44.1 2063.0
24. <1459> 楽天Ｗベア 1382 1.1 199
25. <1330> 上場日経平均 1266 -59.2 56580
26. <1615> 野村東証銀行 1093 35.8 623.8
27. <1673> ＷＴ銀 1048 1.0 12530
28. <1346> ＭＸ２２５ 900 -37.5 56180
29. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 840 -30.6 76620
30. <2244> ＧＸＵテック 675 -26.8 3045
31. <1308> 上場東証指数 666 -48.0 3787
32. <133A> ＧＸ超短米債 573 108.4 1055
33. <1546> 野村ダウＨ無 565 404.5 75010
34. <1358> 上場日経２倍 563 -29.7 94880
35. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 520 -33.1 58470
36. <425A> ＧＸ純金 505 -3.8 423.4
37. <1671> ＷＴＩ原油 503 25.8 3304
38. <1545> 野村ナスＨ無 490 -33.0 39950
39. <1367> ｉＦＴＰＷブ 467 28.7 62880
40. <2559> ＭＸ全世界株 467 -24.1 26780
41. <1655> ｉＳ米国株 447 -45.8 781.1
42. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 445 -18.5 2180
43. <1475> ｉＳＴＰＸ 409 -41.7 377.7
44. <1678> 野村インド株 409 -43.7 350.9
45. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 361 -27.2 547.6
46. <1693> ＷＴ銅 337 -35.1 8302
47. <1571> 日経インバ 312 -52.3 383
48. <2243> ＧＸ半導体 308 35.7 2955
49. <2845> 野村ナスＨ有 292 648.7 3113
50. <2870> ｉＦナ百Ｗベ 285 -8.7 10750
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース