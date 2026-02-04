長野県の諏訪湖の結氷状況を観察している同県諏訪市の八剱（やつるぎ）神社の宮坂清宮司（７５）は立春の４日、今季は結氷した湖面がせり上がる「御神渡（おみわた）り」が現れない「明けの海」になったと宣言した。

２０１９年以降８季連続。温暖化の影響とみられ、過去最長だった戦国時代の記録（１５０７〜１４年）に５１２年ぶりに並んだ。

御神渡りは、湖面に張った氷が昼夜の寒暖差で収縮と膨張を繰り返し、１本の道のように隆起する自然現象。気温が氷点下１０度まで下がる日が３日ほど続くと全面結氷し、出現するとされる。

今季は氷点下１０度台の日が３日あったが、連続ではなく、１月２６日に全面結氷したものの、氷が薄く気温上昇で解氷した。かつては毎年のように見られた御神渡りは２０１８年を最後に出現しておらず、２０世紀後半以降、明けの海が増えている。

湖面の観察は毎年１月初旬の小寒から立春にかけて行われる。４日は午前６時半過ぎの気温が氷点下８度、水温は２・５度で、湖岸は結氷していたが、沖合１５メートルでは波立っていた。

地元には１４４３年以降の出現状況の記録が残されており、宮坂宮司は「御神渡りが現れないのは大変残念だが、記録にとどめ１００年後の人たちに伝えていこうと思う」と話した。