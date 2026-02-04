大谷翔平選手の長女がSNSに登場しました。デコピンと体を寄せ合い兄妹仲も良好です。

大谷選手が4日、自身のInstagramを更新。そこには「デコと僕の初めての児童書が今日発売されました。僕たちは皆さんにこの本を読んでいただけることを嬉しく思っています」とコメントされてます。

デコピンが主人公となった絵本『デコピンのとくべつないちにち』。大谷選手がマイケル・ブランク氏と共同で著作。開幕戦の始球式を任されたデコピンが、始球式に使う“ラッキーボール”を野球場に届けるために奮闘する物語となっています。なお、大谷選手とデコピンはこの絵本による収益を全て慈善団体に寄付する意向を示しており、出版元のポプラ社も賛同しています。絵本の売り上げの一部は動物保護団体にも寄付されます。

この絵本の発売を紹介した大谷選手。写真には絵本を開いて大谷選手が読み聞かせを行っています。その相手が主人公のデコピンと、昨年4月に誕生が発表された長女。大谷選手がデコピンと長女をすっぽり包み込みパパのお膝でぎゅっとしています。

長女は顔は写っていませんでしたが、手と足が写りこみ、隣にいるデコピンとは体がくっつき仲良く絵本を読んでいました。