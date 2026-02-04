UTA、父・本木雅弘＆母・内田也哉子らとの貴重な集合ショット披露「豪華メンバー」「全員オーラ凄すぎ」の声
【モデルプレス＝2026/02/04】俳優の本木雅弘の息子でモデルのUTA（内田雅樂）が2月2日、自身のInstagramを更新。本木と母で女優の内田也哉子らと写るショットを披露し、反響が寄せられている。
【写真】有名俳優の28歳息子「全員オーラ凄すぎ」父母＆豪華メンバー集合した貴重ショット
UTAは「マミー最高でした！！！」とつづり、也哉子がゲスト出演した歌手・ハナレグミのコンサートのオフショットを投稿。GENERATIONS・佐野玲於や俳優の竹内直人、ハナレグミの2人と、也哉子と本木、UTAらが並ぶ豪華ショットを公開している。
この投稿に「貴重な写真」「最高のショット」「UTAさんの成長が凄い」「豪華メンバー」「全員オーラ凄すぎ」などと注目が集まっている。（modelpress編集部）
◆UTA、貴重な家族ショット披露
◆UTAの投稿に反響
