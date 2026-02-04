3児の母・中村仁美アナ「有無を言わさず夫が鬼に」自宅での豆まきショット公開「大竹さん鬼のお面似合う」「天井高くて綺麗なお宅」と反響
【モデルプレス＝2026/02/04】フリーアナウンサーの中村仁美が2月3日、自身のInstagramストーリーズを更新。自宅で豆まきを楽しむ様子を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】58歳人気芸人「有無を言わさず鬼に」広々自宅リビングで子どもと豆まき
中村は「誰が鬼をやるかでもめたけど夫が予定より早く帰ってきたので有無を言わさず夫が鬼に…」と、家族との節分エピソードを公開。写真には、自宅リビングで鬼のお面を被ったお笑いコンビ・さまぁ〜ずの大竹一樹に対し、息子たちが全力で豆を投げる賑やかな光景が収められている。
さらに「長男がお面の目の穴を全力で狙い続けていた」とつづり、「長男が鬼だった件」とコミカルに報告した。
この投稿に、ネット上では「大竹さん鬼のお面似合う」「有無を言わさず鬼にされるパパ、最高ですね」「お子さんたちの全力投球が微笑ましいです」「天井高くて綺麗なお宅」「家族仲が良くていつも癒されます」「長男くんの狙いが鋭すぎて笑った」「リビング広すぎてびっくり」といった声が寄せられている。
中村アナは、大竹と2011年3月に結婚。2012年3月に長男、2015年9月に次男、2019年6月に三男の誕生を伝えた。（modelpress編集部）
