比嘉愛未、5歳のモノクロ幼少期ショット公開「おめめパッチリ」「面影ある」と反響
【モデルプレス＝2026/02/04】女優の比嘉愛未が4日、自身のInstagramストーリーズを更新。幼少期の写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】39歳朝ドラ女優「おめめパッチリ」5歳当時のモノクロショット
比嘉は「2026年はじまってもう2月？立春？んんん？？自覚ないよ。。けど月日は流れる〜」と投稿。「age5の私からしたらそりゃああっという間でしたもんね」と5歳当時の写真を公開した。モノクロ写真には、デニムのオーバーオール姿でカメラを見つめる幼い比嘉が写っている。
この投稿に、ファンからは「可愛いすぎる！」「おめめパッチリ」「面影ある」「懐かしさ感じる」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆比嘉愛未、5歳当時の姿を披露
◆比嘉愛未の幼少期ショットに反響
