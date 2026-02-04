3児の母・近藤千尋、家族との“簡易的”節分公開 芸人夫は上裸シャツの鬼姿「全力で楽しそう」「微笑ましい」の声
【モデルプレス＝2026/02/04】モデルの近藤千尋が2月3日、自身のInstagramストーリーズを更新。家族で過ごす節分の様子を公開した。
【写真】36歳3児の母モデル「全力で楽しそう」夫が上裸シャツの鬼姿に…“簡易的”節分の様子
近藤は「今年は簡易的」「なのに爆泣きこっちゃん笑笑」とつづり、夫であるお笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久が上裸にシャツを合わせた格好で鬼の面を被ってポーズを決める姿や、「前の節分」と記し赤鬼・青鬼に扮した2ショットを披露。今年は簡易的な鬼の扮装ながら、第3子が「爆泣き」したと明かしている。
この投稿に、ファンからは「太田家の節分、全力で楽しそう」「理想の家族」「シャツがはだけているのがポイントですね」「こっちゃん、鬼に豆を投げて」「幸せオーラが伝わってくる」「微笑ましい」といった声が上がっている。
近藤は太田と2015年9月に結婚し、2017年5月に第一子となる長女、2019年10月に第二子となる次女を出産。2024年8月26日に第三子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
