『ばけばけ』トキ、サワ＆なみの訪問に歓喜 視聴者も感動「尊い」「今日は嬉し涙」
高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第18週「マツエ、スバラシ。」（第88回）が4日に放送され、トキ（高石）を励ますためにサワ（円井わん）やなみ（さとうほなみ）が駆け付けると、ネット上には「ホンモノの友情って尊い」「昨日は悲し涙、今日は嬉し涙」などの反響が寄せられた。
【写真】明日の『ばけばけ』笑顔で見つめ合うトキ（高石あかり）とヘブン（トミー・バストウ）
梶谷（岩崎う大）の記事がきっかけで、ヘブンのラシャメンだと人々に勘違いされてしまうトキ。町で何者かに石を投げられ額に傷を負ったトキを見てヘブンは激昂。木刀を持って屋敷を飛び出そうとするヘブンを、トキは気丈に引き留める。自分たちを見る人々の変わりように司之介（岡部たかし）とフミ（池脇千鶴）も疲弊する。
そんなある日の朝、ヘブンが出勤しようとすると誰かが戸を叩く音がする。思わず身構える一同に対して、門の外からは「おはようございます！ サワです！ おトキに会いに来ました！」と声が聞こえる。
戸を開き入ってきたサワは、玄関の前に何者かが投げ入れたゴミを見て「何かね、これ!?」と怒りながら拾い始める。そんな幼なじみの姿を見て、トキは「もう〜おサワ〜」と声を上げてそのまま号泣。サワは驚きながらも、トキを慰めようと優しく抱きしめるのだった。
その後、縁側で楽しく言葉を交わすトキとサワ。するとそこへなみも「元気付けようと思って来ちゃった」とやってくると、ネット上には「ホンモノの友情って尊い」「ずっ友すぎる」「持つべきものは本当の友達」といった声が続出。さらに「朝から涙出たわ…」「3人娘のキャッキャウフフで泣いてしまったよ…」「昨日は悲し涙、今日は嬉し涙」などの投稿も相次いでいた。
※高石あかりの「高」は正確には「はしごだか」
