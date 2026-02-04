戸崎圭太騎手の新たなヘアスタイルがＳＮＳで話題になっている。

全国のリーディング上位騎手１４人が腕を競い合う「第２３回佐々木竹見カップ ジョッキーズグランプリ」が２月３日、川崎競馬場の２レース（９、１１Ｒ）で争われ、ＪＲＡの戸崎圭太騎手＝美浦・田島俊明厩舎＝が総合ポイントで３度目の優勝。表彰式のインタビューで、最初の質問は「パーマをかけました？」だった。その問いに戸崎騎手は「そうですね。はい」と答え、「このシリーズに出させていただき毎年、佐々木竹見さん、また桑島孝春さんと、いつも元気な姿を見てパワーをいただいて、すごくうれしく思っています」と続けていた。

表彰式にパーマヘアで登場した戸崎騎手に、ＳＮＳでは「戸崎さんパーマ似合いすぎて滅」「パーマあてた甲斐があったね〜」「戸崎さん。パーマかけて、またイケおじ化してる」「とても似合ってて良いと思う」「自分が男性だったらああいう髪型がしたい人生だった」などのコメントが寄せられていた。

３日に戸崎騎手は自身のインスタで写真を載せて「皆さん、何か変わったところ、気づきますか？ 優勝するために初のパーマに挑戦してイメチェンしました！」と佐々木竹見カップへの意気込みを示していた。続けて「最近はメッシュを入れたり、伸ばしてみたりしてきました。昔では髪の毛に変化をさせるなんて考えられなかったけど、今の美容師さんに出会ってから、かなりの変化をさせてもらってます。今回のパーマも僕がパーマをかけたいと言ってから、いろいろと考えてくれたそうです。悩ませてしまいました」と新ヘアスタイルについて、つづっていた。

パーマの願掛けが効き、佐々木竹見カップでは１、２着でぶっちぎりの優勝。ウンブライルに騎乗する東京新聞杯・Ｇ３（８日、東京競馬場・芝１６００メートル）など、今週末のＪＲＡの舞台でもイメチェン効果で活躍が期待される。