NEWSの小山慶一郎が2025年に立ち上げたソロプロジェクト「CHOIYAMA」初の映像作品が、ファミクラストア オンライン限定盤で発売されることが決定した。

盛りだくさんな映像集と豪華なパッケージでお届けする、最初で最後になるかもしれない映像商品。

好評配信中の第1弾楽曲「CHOIYAMA」MVと初公開となるメイキング映像に加えて、 第2弾の最新楽曲「Play Back」MVとメイキング映像も収録。

「Play Back」は、“平成リバイバル”をテーマにした哀愁ある歌謡曲。 イントロが鳴った瞬間、“平成モード”な懐かしいサウンドトリップが始まる。アッパーなリードシンセにのせて、時計の針が逆転していくような音楽体験。暇電おっつー、渋谷のモヤイ、アゲアゲ、チョベリグ、 プリクラ、メアド、てへぺろ、パリピなど、平成を彩った言葉と景色が令和の現代をミックスさせたハイブリッドサウンドとして蘇る。

さらに、2025年小山慶一郎バースデーに開催されたCHOIYAMA初のイベント＜CHOI 集会＞のドキュメンタリーを60分超えの大ボリュームで収録。「Love Addiction」や「Going that way」など会場を沸かせたソロ曲の貴重なステージングや、 リハーサルから本番の裏側にまで完全密着。

ここでしか手に入らない小山慶一郎のメンバーカラーである紫色の「CHOI ぐるみ」に加えて、「Play Back」MV のビジュアルを堪能できるフォトカード 3 枚が入ったスペシャルボックス仕様となっている。

◼︎小山慶一郎コメント

芸能活動25周年を迎えて、平成を生きた“あの頃”が積み重なって今の自分があるんだなと感じています。令和の今プレイバックする“あの頃”の良さを詰め込んだチョベリグな一曲、ちょいと聴いてみてください！

ファミクラストア オンライン限定盤

Blu-ray & DVD『CHOIYAMA - Play Back 2025 -』

2026年3月28日(土)発売

購入申し込み期間：2026年2月4日(水)11:00〜2月26日(木)23:59

商品詳細：https://famikura-store.jp/s/j/item/detail/LCXT-0019 (Blu-ray/DVD 共通)

【Blu-ray】LCXT-0019 価格：\9,350(税抜\8,500)

【DVD】LCBT-0063 価格：\9,350(税抜\8,500)

1枚組 / スペシャルボックス仕様 / CHOIぐるみ 限定カラーVer. 封入 / フォトカード3枚封入 〈DISC1 / 約 110 分収録予定〉

・「Play Back」Music Video & Making

・「CHOIYAMA」Music Video & Making

・Making of CHOI 集会