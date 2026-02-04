１月１日に第１子妊娠を報告した元フジテレビアナウンサーでモデルの久慈暁子（３１）が、振り向きショットを公開した。

４日までにインスタグラムで「丸の内をお散歩 久しぶりにポニーテールに 最近はワンピースが楽でワンピースばかり。 この日は上にカーディガンを着ました」とカメラに向かって振り向き、優しい笑顔を見せる久慈。高めの位置でまとめたポニーテールが揺れるショットになっている。

この投稿にファンからは「ママ顔になってきたね」「いつも可愛い」「お腹、まるーくなってきましたね」「元気な赤ちゃん産んでください」「美人すぎるよ」などの声が寄せられている。

久慈は青学大在学中の２０１４年「旭化成グループキャンペーンモデル」に選ばれ、モデルとして活動。「ｎｏｎ―ｎｏ」専属も務めた。１７年にフジテレビに入社し、「めざましテレビ」「めざましどようび」「さんまのお笑い向上委員会」などに出演。２２年４月末日で退社し、同年５月にプロバスケットボールの渡邊雄太（３１、現Ｂリーグ・千葉ジェッツ）との結婚を発表した。