スティーブン・スピルバーグ監督が、初のグラミー賞を受賞し、EGOT（エミー＝テレビ、グラミー＝音楽、オスカー＝アカデミー賞＝映画、トニー＝舞台、の全制覇）を達成した。2月1日、製作を手がけたドキュメンタリー映画「ジョン・ウィリアムズ／伝説の映画音楽」が、最優秀ミュージック・フィルム賞に選ばれた。



【写真】作品だけでなく、スピルバーグ監督のEGOT達成にも貢献したジョン・ウィリアムズ氏

この受賞により、スピルバーグ監督はエミー賞4回、アカデミー賞3回、ブロードウェイ・ミュージカル「ア・ストレンジ・ループ」でのトニー賞に続き、4冠を完全制覇。EGOT達成者としては22人目で、オードリー・ヘプバーン、エルトン・ジョン、ウーピー・ゴールドバーグらと並ぶ存在となった。



スピルバーグ監督は声明で、「『ジョン・ウィリアムズ／伝説の映画音楽』を評価してくれたグラミー投票者の皆さんに心から感謝する。アンブリン（スピルバーグ監督が設立した製作会社）のチーム、そしてパートナーであるImagineとウォルト・ディズニー・カンパニーにも祝福を」と喜びを語った。



さらに、「この評価は、私が50年以上前から確信してきたことを裏付けてくれる。ジョン・ウィリアムズの文化と音楽への影響は計り知れず、その芸術性とレガシーは比類ない。ロラン（ブーズロー）の美しい作品に関われたことを誇りに思う」と続けている。ウィリアムズ氏は「ジョーズ」「未知との遭遇」「インディ・ジョーンズ」シリーズ、「E.T.」「シンドラーのリスト」「プライベート・ライアン」「キャッチ・ミー・イフ・ユー・キャン」「リンカーン」などの音楽を手がけ、スピルバーグ監督作品には欠かせない存在だ。



（BANG Media International／よろず～ニュース）