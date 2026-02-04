デュッセルドルフ田中聡が勝利に貢献し、ドイツ誌のベスト11にも名を連ねた

ドイツ2部のフォルトゥナ・デュッセルドルフに所属するMF田中聡が、現地で評価を高めている。

2月1日に開催されたドイツ2部第20節パーダーボルン戦にフル出場した田中は、1-1で迎えた後半38分に決勝点をアシストする活躍を見せ、2-1の勝利に貢献した。

田中はアベルカンプ真大との完璧な連携からワンツーで左サイドを突破。ペナルティーエリア内から中央へ折り返しのパスを送り、イッテンの逆転ゴールを鮮やかに演出した。クラブはこの試合のマン・オブ・ザ・マッチに田中を選出。さらにドイツ誌「キッカー」が発表した今節のベスト11にも名を連ねるなど、そのパフォーマンスは高く評価されている。

昨年12月30日にJ1のサンフレッチェ広島から完全移籍で加入した田中は、2022-23シーズンにベルギー1部のコルトレイクでプレーしており、今回が自身2度目の欧州挑戦だ。新天地では合流後、リーグ戦3試合すべてでフル出場を続けており、早くもチームの主力として不可欠な存在となっている。

待望の移籍後初アシストを記録した若きMFに対し、SNS上では「聡のドイツ初アシスト最高！」「ゴール後だけ見たら自分でゴール取ったみたいに見える」「初アシストやったけど、折り返しがあれば初得点もありえた場面やね！」「アベルカンプ真大選手との連携完璧ワンツー」「うますぎる」と反響が沸き起こっている。（FOOTBALL ZONE編集部）