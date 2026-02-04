ウェールズ人FWヨアン・エヴァンスが25歳の若さで死去

ウェールズ人サッカー選手の落命により、クラブ、ファンは悲しみに包まれている。

ウェールズ2部リーグ相当のアファン・リドFCは、2020年から同クラブに所属していたFWヨアン・エヴァンスが死亡したと発表した。クラブは2月2日に公式サイトで「衝撃的なニュース」と見出しを打ち、「昨日、私たちはヨアン・エヴァンスが25歳にして亡くなったという非常に悪い一報を受けました。ヨアンはリーグ戦108試合に出場して14得点を挙げ、カップ戦でも2試合3得点を記録したクラブの人気選手でした」とキャリアを振り返り、「ヨアン、安らかに。あなたを失って寂しいです」と追悼した。

また、リーグを通じて発表された公式声明では「アファン・リドはヨアン・エヴァンスの悲劇的な訃報に接し、深い悲しみに暮れています。今の悲しみを表現する言葉が見つかりません。ヨアンはリドの選手であることを喜び、クラブに忠誠を尽くした男であり、誰からも人気がありました。誰に対しても時間を割き、少しの言葉をかけられると、そこには必ず笑顔が生まれていました。ロッカールームで最も小柄な男でしたが、周囲に誰よりも大きな影響を与える男だった」と、チームにおける重要性を伝えた。

クラブはショックを受けているチームメイト達を支えることに加え、エヴァンスを偲ぶ全員に向けて、クラブ内に追悼録と弔問記帳所を設けると発表している。

エヴァンスの急逝により、ファンからも別れを惜しまれている。「心からの弔意を捧げます」「心が張り裂けるほどとても悲しいよ」「悲しいニュースだ。ご冥福を祈ります」「素晴らしい才能だった」と、追悼のコメントを寄せられていた。（FOOTBALL ZONE編集部）