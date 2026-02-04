ユーチューバーでプロボクサーのジェイク・ポール（29）の婚約者でありオランダのスピードスケートスターのユッタ・リールダム（28）が2026ミラノ・コルティナダンペッツォ冬季オリンピック（五輪）出場のために超豪華専用機に乗ってイタリア・ミラノに到着した。

英ザ・サンは3日（日本時間）、「リールダムが自身のインスタグラムでミラノに向かう華麗な旅程を公開した」と伝えた。

公開された写真のリールダムは祖国オランダを象徴するオレンジ色の衣装を着て料理が載せられたテーブルの前で微笑んでいる。

特にリールダムが搭乗した個人専用機は彼女のための完ぺきに装飾されていて注目を集めた。リールダムの名前が入ったカップケーキと装飾用の旗もあった。

リールダムはインスタグラムのフォロワーが500万人のグローバルスターで、ユーチューバーでプロボクサーのポールの婚約者としてもよく知られている。ジェイク・ポールは12月のアンソニー・ジョシュアとの対戦でKO負けを喫したが、対戦料などで約1億ポンド（約214億円）以上を稼いだと推定される。

ザ・サンは「このカップルは普段から豪華なライフスタイルを楽しむことで有名で、今回の五輪への移動も一般の選手とは違うラグジュアリーな方式を選択した」と伝えた。

2人はSNSを通じて初めて会い、2023年春に交際を公式的に認め、3月にセントルシアで大きなダイヤモンドの指輪を贈って婚約式を挙げた。ジェイク・ポールはリールダムに対し「天使のようだ」「驚きを与えてくれる存在」などと愛情を誇示してきた。