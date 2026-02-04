“今日好き”MON7A、過去の恋愛について語る 心理テストでは驚きの回答「ブチ切れる」
テレビ朝日の心理テストバラエティ『若槻千夏のうるさい心理テスト』（毎週火曜 深2：36〜）が、3日に放送された（※関東ローカル）。
【番組カット】MON7Aの発言にドン引きした若槻千夏
同番組は、若槻千夏とゲストたちが、心理テストをつまみにガヤガヤ“うるさく”トークしていく。今回、恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』で人気を博したMON7Aがゲストとして登場。誕生日プレゼントをテーマにした心理テストに挑戦した。和気あいあいとした空気の中、MON7Aの回答が、スタジオを大きくざわつかせることになる。
「恋人からの誕生日プレゼントが自分のあげたものよりだいぶ安い…あなたは？」という心理テストに挑戦。選択肢は「気にするけど何も言わない」「何も言わないけど次から自分も安くする」「気にしない」「その場で文句を言う」の4つだった。
話題はMON7Aの恋愛トークへ。MON7Aは、中学1年生のときに恋人がいたことを明かし、「最後に付き合っていたのが中学1年生で、4年前」と振り返った。この発言に若槻は、「中学1年生が4年前!?」と驚きつつ、「若！辛〜！」とあまりの世代差に、思わず驚きを隠せない様子だった。
当時付き合っていたのは他校の生徒で、出会いはインスタグラムだったという。これに若槻は「すごい今っぽい！」と感心した様子。さらに話は、中学生ならではの恋愛観へ。若槻が「中学生って、高いものをあげたりしないじゃん？」と投げかけると、MON7Aは「プレゼントは、あげるのも、もらうのも同じ金額だった」と当時を振り返る。
この心理テストの質問に対し、MON7Aは「その場で文句を言う一択」と即答。例えば、相手に「いいシャンプー」をあげた時のお返しが「お菓子の詰め合わせ」だった場合はブチ切れると語り、スタジオをざわつかせた。
この発言に若槻は「怖！ブチ切れるの!?」と、思わず引き気味のリアクション。しかしMON7Aは、「金額の差じゃない。気持ちがまず釣り合ってない」と主張し、「気持ちを溜めるのもよくない。思ったことは全部言いたい」と、自身の考えをはっきりと語った。この心理テストで「一番ストレスに感じること」がわかるそう。その答えが、MON7Aの意外な一面を浮かび上がらせる。
