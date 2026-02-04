チョコレートプラネット、互いを動物にたとえる「きつねとたぬきのコンビなんです」 “素性”隠せぬ場面も
お笑いコンビ・チョコレートプラネット（長田庄平、松尾駿）が4日、レゴランド（R） ディスカバリー・センター東京で行われた『レゴ（R） アニマルアドベンチャー』メディアお披露目会に出席した。
【写真】YouTuberみたい？にレゴを紹介するチョコレートプラネット
冒険服姿で登場したチョコレートプラネットは、互いを「きつねとたぬきのコンビなんです」とたとえた。長田は、松尾をたぬきだと指摘し、「顔もそうですが、完全にたぬき。たぬき顔なので。朝来るとき、たまに頭に葉っぱが乗っているんです」と明かした。すると、松尾は「それはちょっと言いすぎ！」と言いながら、“ポンポコ”とおなかをたたいていた。
一方、松尾は長田をきつねだとたとえ、「顔もきつね顔。恐ろしかったが、弁当を買って戻ってきたら、（長田が）きつねうどんと、おいなりさんを一緒に食べていたんです。油揚げが5つくらいあって、完全にきつね」と紹介。長田は「言い過ぎよ！」と言いながら、指でキツネを作り、“コンコン”と咳こんでいた。
屋内型エンターテインメント施設「レゴランド（R） ディスカバリー・センター東京」では、よこはま動物園ズーラシアと連携し、親子で楽しめる体験型イベント「レゴ（R） アニマルアドベンチャー」を2月6日から4月19日まで期間限定で開催する。
