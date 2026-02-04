2月3日、辻希美がブログを更新した。

【写真】次女も笑顔に！彩り豊かな“節分メニュー”も公開

辻は、「2月3日」と題して更新したブログにて、「節分の今日はコアが学校 で作って来た 鬼 のお面をかぶりながら一緒に夕飯準備をしました」とコメントすると、手作りの鬼のお面をつけた三男との2SHOTを公開。

続けて、「茶碗蒸しにチーズ春巻き」「そして節分と言えば恵方巻きですが 我が家は手巻き寿司スタイルが数年前から 大人気で定番化しています」「デザートはケーキを買いたかったんだけど 夕方にケーキ屋さん行ったもんだから あんまり種類がなくて だからデザートは最近我が家でブームの 苺サンドを作りました」と綴り、茶碗蒸しや手巻き寿司、苺サンドなどが並べられた彩り豊かな食卓も披露した。

最後には、「そして今年はYouTube の購入品紹介で買って あったプチ仮装で鬼になり」「しっかり豆まいて 楽しい節分になりました」「今年も杉浦家が皆仲良く健康で 過ごせますように…」と締めくくり、夫・杉浦太陽に抱っこされて笑顔を見せた次女と、鬼の仮装をした親子SHOTなども掲載していた。

モーニング娘。の人気メンバーとして活躍し、2007年に杉浦と結婚した辻。現在は、18歳の長女・15歳の長男・12歳の次男・7歳の三男・昨年8月に誕生した0歳の次女を育てる5児の母で、SNSでは飾らない等身大のリアルな日常をたびたび発信している。

画像出典：辻希美オフィシャルブログより