200円は腰抜かしたわ！「あのシャンプーみたい♡」香りも良すぎるアロマグッズ
商品情報
商品名：レース装飾ディフューザー（50mL、リッチブルーミング）
価格：￥220（税込）
内容量（約）：50mL
使用期間：開封後約2週間
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480560083
チュール素材が可愛すぎる♡ダイソーのおしゃれなアロマディフューザー
部屋に入った瞬間、ふわっといい香りがするとそれだけで気分が上がりますよね。とはいえ、香りが強すぎると落ち着かないし、インテリアとして置くなら見た目も妥協したくない…。
ちょうどいいアロマグッズを探していたときに、ダイソーで気になる商品を発見。『レース装飾ディフューザー（50mL、リッチブルーミング）』をご紹介します。
筆者が購入した店舗では、インテリア売り場に置かれていました。
ボトルにチュール素材があしらわれたデザインで、大人可愛い雰囲気が漂います♡
甘すぎないけれど、どこかロマンチックさもあって、バレエコアテイストが好きな方には特に刺さりそうです。
ただ、近くでじっくり見ると、チュール部分の縫い糸が少し目立つのが正直なところ。
作りの粗さは感じますが、遠目で眺める分にはほとんど気になりません。
220円という価格を考えると、ここは割り切れる範囲かなと思いました。
デザイン性の高さに反して、価格は220円（税込）とお手頃！
開封するまでどんな香りかわからない分、手に取りやすい価格なのはうれしいです。
フルーティさのあるフローラル系◎穏やかに香るから使いやすい！
リードスティックをさして使うタイプのアロマディフューザーで、スティックをセットするだけですぐに使えます。
火を使わないので安全なうえ、見た目もおしゃれでインテリア映えばっちり！
ボトルのデザインに合わせて、スティックがブラックという点にもこだわりを感じます。
サイズは小ぶりなので、玄関やデスク、棚のちょっとした空きスペースにも置きやすく、さりげなく使えるところも好印象。
香りは強く主張するタイプではなく、使いやすい印象を受けました。6畳の部屋に置いていますが、日中締め切った状態で外出し、帰宅したときにふわっと香るくらいです。
換気をするとあまりわからなくなるくらい、かなり穏やかに香ります。室温の影響もあるかもしれませんが、常に香りが漂うというよりふとした瞬間に感じる程度なので、強い香りが苦手な方でも使いやすいと思いました。
肝心の香りは、清楚で上品な印象。爽やかな果実と花が重なり合った、フルーティさのあるフローラル系で、甘さは控えめです。
クセが少なく清潔感があるので、誰でも使いやすそうだなと思いました。個人的には、シャンプーのパンテーンを思わせるような、親しみのある香りに近いです。
見た目も香りもさりげなく楽しめるディフューザーです。ちょっとした空間に、ほんのり香りを添えたい方にはぴったりなアイテムなので、ぜひチェックしてみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。