200円は腰抜かしたわ！「あのシャンプーみたい♡」香りも良すぎるアロマグッズ

アロマグッズが充実するダイソーで、気になる商品を発見！ボトルにチュール素材があしらわれた、大人可愛い雰囲気が漂うアロマディフューザー♡香りは穏やかで、まるであの有名なシャンプーを思わせる、フルーティさのあるフローラル系で癒されますよ。220円とお手頃すぎる価格で、手に取りやすいのも魅力！

商品情報

商品名：レース装飾ディフューザー（50mL、リッチブルーミング）

価格：￥220（税込）

内容量（約）：50mL

使用期間：開封後約2週間

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480560083

チュール素材が可愛すぎる♡ダイソーのおしゃれなアロマディフューザー

部屋に入った瞬間、ふわっといい香りがするとそれだけで気分が上がりますよね。とはいえ、香りが強すぎると落ち着かないし、インテリアとして置くなら見た目も妥協したくない…。

ちょうどいいアロマグッズを探していたときに、ダイソーで気になる商品を発見。『レース装飾ディフューザー（50mL、リッチブルーミング）』をご紹介します。

筆者が購入した店舗では、インテリア売り場に置かれていました。

ボトルにチュール素材があしらわれたデザインで、大人可愛い雰囲気が漂います♡

甘すぎないけれど、どこかロマンチックさもあって、バレエコアテイストが好きな方には特に刺さりそうです。

ただ、近くでじっくり見ると、チュール部分の縫い糸が少し目立つのが正直なところ。

作りの粗さは感じますが、遠目で眺める分にはほとんど気になりません。

220円という価格を考えると、ここは割り切れる範囲かなと思いました。

デザイン性の高さに反して、価格は220円（税込）とお手頃！

開封するまでどんな香りかわからない分、手に取りやすい価格なのはうれしいです。

フルーティさのあるフローラル系◎穏やかに香るから使いやすい！

リードスティックをさして使うタイプのアロマディフューザーで、スティックをセットするだけですぐに使えます。

火を使わないので安全なうえ、見た目もおしゃれでインテリア映えばっちり！

ボトルのデザインに合わせて、スティックがブラックという点にもこだわりを感じます。

サイズは小ぶりなので、玄関やデスク、棚のちょっとした空きスペースにも置きやすく、さりげなく使えるところも好印象。

香りは強く主張するタイプではなく、使いやすい印象を受けました。6畳の部屋に置いていますが、日中締め切った状態で外出し、帰宅したときにふわっと香るくらいです。

換気をするとあまりわからなくなるくらい、かなり穏やかに香ります。室温の影響もあるかもしれませんが、常に香りが漂うというよりふとした瞬間に感じる程度なので、強い香りが苦手な方でも使いやすいと思いました。

肝心の香りは、清楚で上品な印象。爽やかな果実と花が重なり合った、フルーティさのあるフローラル系で、甘さは控えめです。

クセが少なく清潔感があるので、誰でも使いやすそうだなと思いました。個人的には、シャンプーのパンテーンを思わせるような、親しみのある香りに近いです。

見た目も香りもさりげなく楽しめるディフューザーです。ちょっとした空間に、ほんのり香りを添えたい方にはぴったりなアイテムなので、ぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。