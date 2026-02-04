100均で良いの見つけた！おもちゃっぽいけど…実は本格派！ミニサイズの調理グッズ

ダイソーのキッチンコーナーで、まるでミニチュアのような「手巻きすしセット」を発見しました。おもちゃのようなサイズ感ですが、実は天然竹を使用した本格的な手作り品。一人分にちょうどいいミニサイズののり巻きが作れるので、一人暮らしの方や「あと一品」欲しい時に最適です。110円（税込）で手に入る、小回りの利く実力派グッズをレポートします。

商品情報

商品名：手巻きすしセット

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：すし巻き14×18cm／へら14cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4977794097348

110円なのに手作り！本格素材のミニミニ手巻きすしセット

ダイソーで購入した「手巻きすしセット」は、約14cm×18cmの小さな「まきす（ミニすし巻き）」と、長さ約14cmの「へら」がセットになって110円（税込）です。

おもちゃの様なサイズ感に反して、素材は天然竹や綿糸が使用されています。さらにパッケージには「手作り品」との記載もありました。たった110円で職人技が光る本格仕様なのは驚きです。

よく見るとささくれが少し残っているなどお値段相応な部分も見受けられますが、実用には全く問題ありません。

へらは手のひらに収まるサイズ感で、ご飯を薄く広げる際のコントロールが非常にしやすいのが魅力です。

大きなまきすを出すほどではないけれど、少しだけのり巻きが食べたい…そんなシーンにぴったりのサイズ感です。

ご飯の代わりに卵でヘルシーに！「キトキンパ」作りに挑戦

今回はこのセットを使って、ご飯の代わりに錦糸卵を敷き詰めるヘルシーな韓国のり巻き「キトキンパ」を作ってみました。

海苔は全形サイズを半分〜気持ち大きいくらいにカットしたものが、このミニまきすにはちょうど良いです。

海苔の上に錦糸卵を広げ、お好みの具材を並べます。今回はニンジンのナムルとほぐした味付けささみを使用しました。

巻き終わりの部分に少しだけ水かごま油を塗っておくと、接着剤代わりになって端がきれいにくっつきます。

大きなまきすと違って場所を取らないので、狭い調理スペースでも作業がしやすいのが嬉しいですね。

キュッと握るだけで形が整う！ミニサイズならではの巻きやすさ

きれいに巻くコツは、手前の端を具材にかぶせるように一気に持ち上げること。そのまま「まきす」越しに具材を軽く押さえながら、奥に向かって転がします。最後に両手でまきすをギュッと包み込むように握り、形を整えれば完成です。

小さなサイズなので、大きなまきすよりも軽い力で形が整いやすく、初心者の方でも失敗しにくいと感じました。自分専用のミニのり巻きを楽しめるのはもちろん、お弁当の隙間埋め用のおかず作りにも大活躍間違いなし。ダイソーで見かけたら、ぜひチェックしてほしい隠れた名品です。

ダイソーの「手巻きすしセット」は、天然素材の風合いとミニサイズならではの使い勝手を両立した、気の利く調理グッズでした。手軽に自家製のり巻きを楽しみたい方は、ぜひその手軽さを体験してみてください。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。