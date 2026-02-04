お酒のアテはまさかの、たこさんウインナー!?　大人になると意外と食べない、でも実はつまみに最適だった

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京駅・ヤエチカの居酒屋店『キッサカバ』です。

ヤエチカぶらり飲み〜タコさんウインナーとにらめっこ編〜

居酒屋の品書きにあったら思わず頼んじゃう真っ赤なアイツ。お弁当の定番おかずと言えばの昭和のアイドル……はい、郷愁を誘うアレです、アレ。じゃーん「タコさんウインナー」。ヤエチカに現るか!?

肥田木＆編集・荒川が「PRONTO」の夜業態「キッサカバ」に向かった。ふふふ、彼らがここに潜伏中なのは確認済なのだ。メニューを見ると10匹、20匹、えっ500匹（要予約）も！

とりあえず10匹招集すると銀皿に整列してご登場、一気に卓上が華やいだ。目と口がある姿が超キュート。よーしよしよし全員残らず食べてあげるからね。マヨネーズ＆ケチャプ付きで味変できるのもいい。

『キッサカバ』「キッサカバ」のタコさんはプリッ

ヤエチカ『キッサカバ』

［店名］『キッサカバ』

［住所］東京都中央区八重洲2丁目1地下街南1号

