【展望｜J１百年構想リーグWEST】継続路線のチームが有利。京都は新戦力がどんなスパイスを加えるか。広島は新監督でも優勝争いに絡む可能性が高い
シーズン移行の前に行なわれる特別大会の「百年構想リーグ」。本稿ではJ１の「WEST」を展望する。
――◆――◆――
昨シーズンのJ１で４位の広島、５位の神戸、９位のG大阪が新監督を迎え、選手起用や戦術面にも少なからず変化がありそうだ。もちろんポジティブな変化や成長を期待した監督交代であるはずだが、昨年の柏のように新監督を招聘したチームが序盤戦から噛み合うのはレアケース。半年間しかない大会であることを考えても、継続路線のチームが有利と見るべきだろう。
その筆頭が、昨季３位の京都だ。最終的には優勝した鹿島から勝点８、２位の柏とは同７の差が付いたが、最後の最後に同点ゴールを許した35節・鹿島戦が、シーズンの分水嶺だったのは確かだろう。者貴裁監督や選手が昨シーズンに体感した、小さなようで大きな差を埋めて、タイトルとACLエリートの出場権を勝ち取りに行く大会になる。
昨夏のE-１選手権で日本代表に選ばれたFW原大智が、開幕直前にドイツ１部のザンクトパウリに移籍したことは痛手だが、サイドアタッカーの新井晴樹や中盤のポリバレントである平岡大陽など、新たな決め手になりうるタレントを加えている。
沖縄キャンプのトレーニングマッチを見ても、者監督が構築してきた戦術のベースに大きな変化はないなかで、新戦力がどういったスパイスを加えていくか。宮本優太が浦和にレンタルバックした最終ラインはエンリケ・トレヴィザンの加入が心強い。
昨季のルヴァン王者である広島は、新監督でも優勝争いに絡んでくる可能性は高いと見る。田中聡がドイツ２部のフォルトゥナ・デュッセルドルフに移籍したが、WESTの中では主力の入れ替わりが少ない。
そこに浦和から松本泰志が復帰、湘南のエースだった鈴木章斗の加入など、戦力的な上積みがあるのは見逃せないメリットだ。38歳のバルトシュ・ガウル監督に白羽の矢が立った理由は、強化部の綿密なスカウティングをもとに、これまでミヒャエル・スキッベ前監督が構築してきた高強度のサッカーを壊すことなく、方法論にプラスアルファが加えられる手腕が期待されたからだ。
守備戦術やポゼッションに前任者との違いはあるようだが、混乱なく開幕に入っていけるはず。ただ、戦術的な構築と積極的な選手起用を同時にやっていくのは簡単ではないし、ACLエリートも並行して戦う必要がある。そうした事情も考えて、現時点では「対抗」としておきたい。
その広島からスキッベ監督が就任した神戸は、新体制と言っても、指揮官がJリーグをよく知っていることはプラスであることは間違いなく、新指揮官も神戸の大枠を掴んだうえで、チームに入ってきたと見られる。
ただ、宮代大聖がスペイン２部のラス・パルマスに移籍し、エリキが町田に復帰するなど、昨シーズンの上位勢では最もメンバーの入れ替わりが激しい。清水から加入の乾貴士、大型ルーキーの相澤デイビッドなど、これまで神戸になかったものを加えてくれそうなタレントはいるが、ACLエリートを戦いながら百年構想リーグでもタイトルを狙っていくには、やや心もとなさもあるか。
C大阪はアーサー・パパス監督の継続路線で、ターゲットマンの櫻川ソロモン、水戸のJ２優勝を支えた鷹啄トラビスなどを迎え入れ、面白い陣容になった。いわきで成長した石渡ネルソン、U-23日本代表のスピードスター横山夢樹は若手のブレイク候補だ。
G大阪はドイツ人のイェンス・ウィッシング監督の思考が、ダニエル・ポヤトス前監督と大きく異なり、大転換と言っても過言ではない。非常に強度の高いハイプレスと縦に攻め切る新スタイルが、百年構想リーグからどこまで発揮されるか楽しみだが、しばらく産みの苦しみとなるリスクもある。
――◆――◆――
昨シーズンのJ１で４位の広島、５位の神戸、９位のG大阪が新監督を迎え、選手起用や戦術面にも少なからず変化がありそうだ。もちろんポジティブな変化や成長を期待した監督交代であるはずだが、昨年の柏のように新監督を招聘したチームが序盤戦から噛み合うのはレアケース。半年間しかない大会であることを考えても、継続路線のチームが有利と見るべきだろう。
昨夏のE-１選手権で日本代表に選ばれたFW原大智が、開幕直前にドイツ１部のザンクトパウリに移籍したことは痛手だが、サイドアタッカーの新井晴樹や中盤のポリバレントである平岡大陽など、新たな決め手になりうるタレントを加えている。
沖縄キャンプのトレーニングマッチを見ても、者監督が構築してきた戦術のベースに大きな変化はないなかで、新戦力がどういったスパイスを加えていくか。宮本優太が浦和にレンタルバックした最終ラインはエンリケ・トレヴィザンの加入が心強い。
昨季のルヴァン王者である広島は、新監督でも優勝争いに絡んでくる可能性は高いと見る。田中聡がドイツ２部のフォルトゥナ・デュッセルドルフに移籍したが、WESTの中では主力の入れ替わりが少ない。
そこに浦和から松本泰志が復帰、湘南のエースだった鈴木章斗の加入など、戦力的な上積みがあるのは見逃せないメリットだ。38歳のバルトシュ・ガウル監督に白羽の矢が立った理由は、強化部の綿密なスカウティングをもとに、これまでミヒャエル・スキッベ前監督が構築してきた高強度のサッカーを壊すことなく、方法論にプラスアルファが加えられる手腕が期待されたからだ。
守備戦術やポゼッションに前任者との違いはあるようだが、混乱なく開幕に入っていけるはず。ただ、戦術的な構築と積極的な選手起用を同時にやっていくのは簡単ではないし、ACLエリートも並行して戦う必要がある。そうした事情も考えて、現時点では「対抗」としておきたい。
その広島からスキッベ監督が就任した神戸は、新体制と言っても、指揮官がJリーグをよく知っていることはプラスであることは間違いなく、新指揮官も神戸の大枠を掴んだうえで、チームに入ってきたと見られる。
ただ、宮代大聖がスペイン２部のラス・パルマスに移籍し、エリキが町田に復帰するなど、昨シーズンの上位勢では最もメンバーの入れ替わりが激しい。清水から加入の乾貴士、大型ルーキーの相澤デイビッドなど、これまで神戸になかったものを加えてくれそうなタレントはいるが、ACLエリートを戦いながら百年構想リーグでもタイトルを狙っていくには、やや心もとなさもあるか。
C大阪はアーサー・パパス監督の継続路線で、ターゲットマンの櫻川ソロモン、水戸のJ２優勝を支えた鷹啄トラビスなどを迎え入れ、面白い陣容になった。いわきで成長した石渡ネルソン、U-23日本代表のスピードスター横山夢樹は若手のブレイク候補だ。
G大阪はドイツ人のイェンス・ウィッシング監督の思考が、ダニエル・ポヤトス前監督と大きく異なり、大転換と言っても過言ではない。非常に強度の高いハイプレスと縦に攻め切る新スタイルが、百年構想リーグからどこまで発揮されるか楽しみだが、しばらく産みの苦しみとなるリスクもある。