「正直キッツイ」「はっ？えっ？まじ？」J１クラブにまさかの事態…開幕戦５日前の発表にファン衝撃「なぜこのタイミングで？」「うそやろ」
２月８日にJ１百年構想リーグの開幕戦を控えるアビスパ福岡にとって、大きな痛手になるかもしれない。
福岡は３日、所属する松岡大起が海外クラブへの移籍を前提とした手続きと準備のため、チームを離脱すると発表した。
これまでサガン鳥栖、清水エスパルス、グレミオ・ノボリゾンチーノ（ブラジル）に在籍してきた松岡は、2024年に福岡に加入。１年目から定位置を確保し、２年目の昨季もリーグ戦で36試合に出場していた。
主力とも言える24歳MFが、新シーズンの幕開けを直前にチームを離れる。まさかの事態に、SNS上では以下のような声があがった。
「なぜこのタイミングで？」
「正直キッツイ」
「うそやろ」
「今なのか...」
「普通に寂しいんですけど」
「突然すぎてびっくり」
「はっ？えっ？まじ？」
「どこに行くのかしら」
なお、新天地は決定次第リリースされる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
