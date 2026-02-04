俳優の中尾明慶さんは2月3日、自身のInstagramを更新。イケメンな姿を披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：中尾明慶さん公式Instagramより）

写真拡大

俳優の中尾明慶さんは2月3日、自身のInstagramを更新。街中で撮影したイケメンな姿を披露しました。

【写真】中尾明慶のイケメンショット

「超イケメン」

中尾さんは「さんぽ。おっさんぽ。おじさんぽ」とつづり、自身の写真を1枚載せています。冬の気配が漂う中、暖かそうなファッションで歩道にたたずむ姿です。格好いい雰囲気が醸し出されています。

コメントでは、「笑ってない中尾明慶さん」「今日は笑顔じゃないバージョンですね」「素敵な男性になられましたね」「イケオジ」「渋くキメてるぞ〜が伝わってきて…カワイイ」「この撮影の後 爆笑してるんだろなぁ」「笑いすぎない実行中？ww」「え、かっこいい」「超イケメン」「この姿でおじさんはないよ〜」など、さまざまな声が寄せられました。

いつもは笑顔を見せる

いつも笑顔を見せている写真が多い中尾さん。今回の笑っていない写真はレアなようです。1月7日の投稿でも笑顔を見せていました。今後もまた真剣な表情の写真を見せてくれるのか、期待したいですね。(文:橋酒 瑛麗瑠)