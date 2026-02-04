「え、かっこいい」中尾明慶、いつもと違うイケメン姿に反響「この姿でおじさんはないよ」「素敵な男性に」
俳優の中尾明慶さんは2月3日、自身のInstagramを更新。街中で撮影したイケメンな姿を披露しました。
【写真】中尾明慶のイケメンショット
コメントでは、「笑ってない中尾明慶さん」「今日は笑顔じゃないバージョンですね」「素敵な男性になられましたね」「イケオジ」「渋くキメてるぞ〜が伝わってきて…カワイイ」「この撮影の後 爆笑してるんだろなぁ」「笑いすぎない実行中？ww」「え、かっこいい」「超イケメン」「この姿でおじさんはないよ〜」など、さまざまな声が寄せられました。
【写真】中尾明慶のイケメンショット
「超イケメン」中尾さんは「さんぽ。おっさんぽ。おじさんぽ」とつづり、自身の写真を1枚載せています。冬の気配が漂う中、暖かそうなファッションで歩道にたたずむ姿です。格好いい雰囲気が醸し出されています。
