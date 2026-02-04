ミラノ・コルティナ五輪で「メダル獲得を期待している競技」ランキング！ 2位「スノーボード」、1位は？
All About ニュース編集部は1月21、全国の20〜70代の男女250人を対象に「冬季五輪」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその調査結果の中から、「ミラノ・コルティナ五輪で日本のメダル獲得を期待している競技」ランキングを紹介します。
2022年の北京五輪では、平野歩夢選手がスノーボードのハーフパイプで金メダルを獲得。同競技での日本人初となる快挙を成し遂げ、競技の歴史に新たな1ページを刻みました。ミラノ・コルティナ五輪では平野選手をはじめ、木俣椋真選手、岩渕麗楽選手などが代表メンバーに内定しています。
回答者からは、「日本が一番メダルを獲得できる競技だと思うからです」（20代男性／東京都）、「スノーボード男子ハーフパイプは、平野歩夢、戸塚優斗、平野流佳といった世界ランク上位の選手が揃っており、実力的にも金メダル最有力候補だと信じています」（40代男性／宮城県）、「男子も女子も有望な選手がたくさんいて層が厚いのでメダル期待できるのでは？と思います」（30代女性／愛知県）といったコメントが寄せられました。
これまでの日本は、荒川静香さんや浅田真央さん、羽生結弦さんなどの世界を代表するフィギュアスケーターを多数輩出。北京五輪では、坂本花織選手が個人銅メダル、鍵山優真選手が個人銀メダルを獲得しました。2人はミラノ・コルティナ五輪の代表にも内定しており、日本勢の複数メダル獲得が期待されます。
アンケート回答では、「日本人がメダルをたくさん取れる可能性がある競技だと思うから」（20代女性／岡山県）、「坂本花織選手だけでなく、鍵山優真選手、三浦木原ペア選手のメダル獲得を目指す演技に期待できるからです」（70代男性／神奈川県）、「スピードスケートの高木美穂さんのメダルに期待しています！」（20代女性／東京都）、「男女ともレベルが高くメダル独占も夢ではないから」（30代女性／宮城県）といった理由が集まりました。
